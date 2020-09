Ngành đường sắt mở thêm các đoàn tàu phục vụ dịp lễ 2/9

Trước đó, do lượng khách sụt giảm nên ngành đường sắt chỉ chạy 2 đôi tàu Bắc- Nam, tạm dừng 4 đôi tàu khu đoạn từ Quy Nhơn, Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Lễ 2/9, từ tối ngày 1/9 đến 6/9, ngành đường sắt tổ chức 7 chuyến tàu, gồm các tàu: SQN1, SNT1, SNT2… vận chuyển hành khách từ khu đoạn ga Quy Nhơn, ga Nha Trang đến ga Sài Gòn. Mỗi chuyến tàu có công suất vận chuyển 400 hành khách. Tuy vậy, do ảnh hưởng dịch bệnh, nhu cầu sụt giảm, nên lượng vé bán ra rất thấp so với dịp Lễ năm trước, ước đạt 2/3 công suất.

Dịp Lễ 2/9 năm nay, ngành đường sắt mở thêm các đoàn tàu nhưng lượng hành khách đi lại giảm nhiều.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, ngành đường vẫn giữ nguyên chính sách giảm giá vé với các đối tượng ưu tiên như sinh viên, người khuyết tật, cao tuổi, khách đi theo đoàn... đồng thời áp dụng chính sách đổi trả vé.

"Trong dịp Lễ này, một tàu 400 chỗ cũng chỉ bán được trên 2/3 chứ không bán hết. Có 3 đối tượng là khách tập thể đi du lịch Sài Gòn- Nha Trang và ngược lại, Sài Gòn- Quy Nhơn và ngược lại. Bà con đi Sài Gòn khám bệnh. Số khác chủ yếu là học sinh- sinh viên nhập học. Khách hạn chế đi lại nên ngành đường sắt đáp ứng nhu cầu như vậy"- ông Sơn cho hay./.