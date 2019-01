Ngành nào có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh sau Tết?

PC_Article_AfterShare_1

Theo Báo cáo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam quý 4 của Navigos Search, ngành Điện tử tiêu dùng tiếp tục cạnh tranh mạnh.

Trước sự cạnh tranh của thị trường với các tên tuổi lớn có nguồn tài chính dồi dào, ngành hàng Điện tử tiêu dùng thể hiện rõ ràng hơn về xu hướng chuyển đổi mạnh các kênh bán hàng từ truyền thống sang trực tuyến. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này đều có kế hoạch mở rộng mặt hàng kinh doanh và phạm vi kinh doanh trong năm 2019. Mặc dù, thị trường ngành Điện tử tiêu dùng đã rất cạnh tranh nhưng vẫn còn những thị trường ngách mà các công ty vẫn muốn khai thác.

Nhiều ngành sẽ có nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong thời gian tới. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Dự đoán, sau Tết, lĩnh vực Điện tử tiêu dùng sẽ tăng mạnh về nhu cầu tuyển dụng, một số công ty sẽ vào thị trường Việt Nam, và đó sẽ là một cơ hội lớn cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng nhu cầu về các vị trí Marketing trong ngành đang ngày càng tăng, đặc biệt là đến từ các công ty đa quốc gia. Trong bối cảnh nhân sự đang có phần thiếu hụt, các doanh nghiệp lĩnh vực này vẫn chấp nhận tuyển ứng viên đến từ ngành khác như FMCG (Ngành hàng tiêu dùng nhanh).

Khan hiếm nhân lực trong mảng Công nghiệp Điện tử

Cũng theo Navigos Search, các công ty FDI trong lĩnh vực này đã có kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng đứng trước thách thức lớn trong việc tuyển dụng bởi mức lương đề xuất không có sự cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp hiện tại, nên ứng viên vẫn còn dè chừng trước quyết định chuyển việc sang một môi trường mới.

Những doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện/Điện tử tại Hải Phòng và Bắc Ninh trong Quý 4 cũng có kế hoạch mở rộng quy mô lớn hơn. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp mới cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2019.

Trước làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và kế hoạch mở rộng qui mô, mảng sản xuất Điện tử dự đoán tiếp tục tăng mạnh về nhu cầu tuyển dụng trong năm 2019, bao gồm các lĩnh vực nhân sự cấp trung và cấp cao, thuộc các vị trí như: Quản lý nhà máy; Giám sát; Cấp Quản lý và Trợ lý cho khối văn phòng.

Nhiều lợi ích và thách thức cho ngành dệt may trước các hiệp định thương mại tự do

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa có hiệu lực sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngành dệt may Việt Nam, thúc đẩy việc xuất khẩu tăng mạnh hơn, đồng thời với lợi thế về mức giá nhân công cạnh tranh Việt Nam thu hút được nguồn vốn đầu tư FDI mạnh mẽ hơn, từ đó nhiều việc làm mới cũng được tạo ra.

Bên cạnh đó, các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Trung Quốc, và cả các công ty nội địa Trung Quốc thuộc lĩnh vực hàng dệt may, giày dép, đồ dùng thể thao… có xu hướng chuyển các đơn hàng và hoạt động sản xuất các nhóm hàng này sang các nước khác nhằm tránh đánh thuế cao. Trong khối ASEAN, Việt Nam được đánh giá là tiềm năng và cạnh tranh nhất cho việc dịch chuyển của các doanh nghiệp này.

Nhiều doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm tại Việt Nam cũng đang trong quá trình mở rộng qui mô về sản xuất. Đứng trước xu hướng tuyển dụng tăng cao trong lĩnh dệt may, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân lực. Nguyên nhân do ngành Dệt may luôn khan hiếm nhân lực, đặc biệt là những nhân sự cấp trung cấp cao vừa có kĩ năng chuyên sâu về ngành và có thể giao tiếp tiếng Anh. Hiện nay, một số doanh nghiệp do thiếu tính cạnh tranh đã dẫn đến tình trạng mất nhân công, buộc phải thu hẹp sản xuất hoặc sản xuất không hết công suất./.

