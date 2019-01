Ngày mai không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng tới 27 độ C ở miền Bắc

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2-3 ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu ở tầng thấp kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to.

Không khí lạnh yếu thường gây ra thời tiết ẩm ướt, mưa nhỏ mưa phùn; trong khi không khí lạnh mạnh có thể tràn sâu xuống phía nam, giúp cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ hửng nắng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với mưa nên trời rét, vùng núi rét đậm, đêm và sáng sớm phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội có sương mù dày.

Tuy nhiên cần chú ý nhiệt độ giảm trong đợt vừa qua do kết hợp 2 điều kiện không khí lạnh yếu và mưa, mức nhiệt độ giảm sâu thấp nhất ở vùng đồng bằng 13-16 độ, vùng núi dưới 13 độ C.

Trong các bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã cảnh báo đợt mưa này và dự báo nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh trong đợt vừa qua.

Nhận định, từ ngày 11/1/2019, không khí lạnh suy yếu, rãnh gió Tây trên cao không còn tác động nên nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày đến khoảng 15/1.

Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới có thể lên 24-27 độ C ở miền Bắc, thời tiết còn nhiều mây, sương mù nhẹ và mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng nhẹ vào khoảng ngày 13-15/1./.

