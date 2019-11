Nghệ An bắt giữ 8 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

Liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh, có thể có ngươi Việt, trao đổi với báo chí sáng 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận định, vụ việc xét theo pháp luật Việt Nam là trốn ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép.



“Rõ ràng những người này đi đến nước thứ 2, thứ 3 để trốn sang Anh chứ không phải họ đi thẳng, bị buôn người từ Việt Nam đi, nên về mặt pháp lý, đây là hành vi tổ chức trốn ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép” – Giám đốc Công an Nghệ An phân tích.

“Đây là sự việc đau lòng, thảm họa nhân đạo. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình có người thân bị nạn! Từ 23/10, sau khi có thông tin ở Anh xảy ra vụ 39 người chết chúng tôi đã bắt đầu nắm tình hình và đến 27/10 đã xác định chuyên án để tổ chức công tác điều tra làm rõ”- ông Cầu thông tin.

Đến hôm qua (3/11), Nghệ An thống kê 24 trường hợp có thông tin bị mất tích. Tuy nhiên, cũng trong ngày, có 3 trường hợp đã điện về cho gia đình. Như vậy Nghệ An đến thời điểm này có 21 người đang còn nghi vấn là mất tích.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương tập hợp danh tính, sử dụng vân tay của 21 người nghi vấn mất tích để phục vụ công tác giám định.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trả lời báo chí sáng 4/11

“Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong các đường dây. Hiện nay chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ” – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết và nhấn mạnh vấn đề là khắc phục các hậu quả nếu có, làm thế nào để đưa người xấu số trở về Việt Nam.

Vị đại biểu Quốc hội này cũng cho rằng tình trạng buôn người tại Việt Nam như Nghệ An chủ yếu xuất hiện ở địa bàn miền núi – nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn , nhận thức của người dân chưa cao, nên bị một số đối tượng môi giới, lừa đảo đi làm việc chỗ này chỗ kia sau đó bán họ sang chỗ khác.

Theo ông Nguyễn Hữu Cầu, thời gian qua Việt Nam đấu tranh rất tốt nên tình trạng phạm tội này chắc chắn trong thời gian tới giảm đi rất nhiều.

Khả năng có nạn nhân là người Việt

Cũng trao đổi bên hành lang Quốc hội về thông tin có người Việt trong 39 nạn nhân thiệt mạng ở Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đoàn công tác của Việt Nam sang Anh sẽ làm việc để khớp thông tin, sau đó mới có thể trao đổi, xác định danh tính nạn nhân.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết tiến độ xác minh của Anh rất nhanh, nước bạn rất tích cực. Phía Việt Nam cũng chủ động cử đoàn công tác sang để khớp thông tin về vụ việc.

Cảnh sát hạt Essex thông tin có thể các nạn nhân trong container đều là người Việt, song Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần có sự thống nhất cao sau khi khớp toàn bộ thông tin mới có thể công bố.

“Thông tin các nơi đưa về mình không biết được đầy đủ nhưng có khả năng có nạn nhân là người Việt”, ông Nguyễn Thanh Sơn nói và cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan sang Anh để phối hợp xác minh, khớp thông tin./.