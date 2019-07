Nghệ An, Cao Bằng tưởng niệm, cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc tế Việt Lào năm 2019 do Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Anh Sơn tổ chức từ ngày 19 đến 21/7. Tham dự có ông Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Cùng đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân huyện Anh Sơn và các vùng phụ cận.

Lễ an táng liệt sĩ được quy tập từ Lào về, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào mới đây. Ảnh: Quốc Khánh.

Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp Quốc tế cao cả và nền độc lập tự do của dân tộc, góp phần giáo dục giá trị truyền thống yêu nước và ca ngợi công lao các anh hùng liệt sĩ đối với các thế hệ Việt Nam.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nơi quy tập hơn 11.000 phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên các chiến trường Lào trước đây. Trong đó, có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và 570 phần mộ có tên nhưng chưa rõ quê quán. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa lên Đài tưởng niệm liệt sĩ và tham gia cầu siêu, thắp hương, dâng nến cho hàng ngàn phần mộ tại nghĩa trang, tưởng niệm tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, tại Chùa Trúc Lâm Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào tử nạn; cầu quốc thái dân an năm 2019 nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đại đức Thích Thanh Hải, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng mong muốn các phật tử trong tỉnh và cả nước hướng tâm về những địa danh, những di tích lịch sử liên quan đến hai cuộc kháng chiến của đất nước và cùng cầu cho anh linh các anh hùng, liệt sỹ được an nghỉ, yên giấc ngàn thu. Đó cũng là thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và đạo lý tri ân, báo ân của Đạo Phật”

Trước đó, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Phục Hòa và Chùa Trúc Lâm Tà Lùng, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các Đại đức, tăng ni, Phật tử... tổ chức Lễ hoa đăng, thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ, đồng bào tử nạn, cầu Quốc thái dân an.

Tham gia chương trình, bà Trần Thúy Hương, người dân tỉnh Cao Bằng, chia sẻ: “Đối với tôi, ngày tri ân các anh hùng liệt sỹ là hoạt động lớn và quan trọng, bởi tôi cảm nhận được sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ vì đất nước, vì dân tộc Việt Nam, sự trường tồn của dân tộc, vì sự bình an của nhân dân... mà các chiến sỹ đã hy sinh nơi biên giới, biên cương này. Vì vậy mỗi năm, cứ đến dịp này, chúng tôi đem hết tâm huyết của mình để dành những tình cảm thân thương của mình để tri ân các anh hùng, liệt sĩ”.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng 50 xuất quà tri ân, động viên các gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phục Hòa./.