Nghệ An dập tắt hoàn toàn vụ cháy, bảo vệ an toàn các khu dân cư

Như tin đã đưa trong 3 ngày 26, 27 và 28/6 tại tỉnh Nghệ An đã xảy ra cháy rừng tại nhiều địa phương, cụ thể là tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu và xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Đến 6 giờ sáng nay 28/6 ngọn lửa mới được khống chế dập tắt hoàn toàn, bảo vệ an toàn các khu dân cư.

Hiện trường vụ cháy.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 15h chiều 26/6, tại rừng thông và keo thuộc khe Mây, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành rồi lan sang vùng rừng của xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, đe dọa cháy ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.



Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bùi Đình Long đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động toàn lực với hàng ngàn người cùng tham gia chữa cháy. Đám cháy đã bùng phát trở lại 3 lần, do thời tiết nắng nóng gay gắt cộng với gió Lào thổi mạnh, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến nay ngọn lửa đã được khống chế trên địa bàn của 3 huyện, đảm bảo an toàn các khu vực dân cư gần rừng, nhưng tỉnh Nghệ An vẫn lưu ý các lực lượng tiếp tục túc trực đề phòng lửa bùng phát trở lại do cháy thực bì ở độ dày và thời tiết tiếp tục có nắng nóng, gió to.

Ông Bùi Đình Long cho biết, các địa phương đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.