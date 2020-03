Nghệ An tạm dừng tiếp nhận công dân các tỉnh khác chuyển đến cách ly

Ngày 21/3, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình về việc tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung tại Nghệ An.

Công văn hỏa tốc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký.

Ông Bùi Đình Long cho biết, trước khi ký văn bản trên ông đã trực tiếp làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/3. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý không tiếp tục chuyển người sang Nghệ An cách ly trong vài ngày tới để tỉnh Nghệ An có thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc tiếp nhận một cách tốt nhất.

Hiện nay các cơ sở cách ly đã quá đông, tỉnh Nghệ An vừa phải bố trí thêm 3 khu cách ly tập trung mới tại Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Tuy nhiên để 3 khu cách ly mới này có thể đón người vào ở thì phải có thời gian chuẩn bị, mua sắm cơ sở vật chất, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Vì thế Nghệ An mới đề nghị các tỉnh chia sẻ, tạm dừng vài ngày.

Cụ thể nội dung trong công văn hỏa tốc nêu rõ: Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh chuyến đến. Tuy nhiên, do lưu lượng công dân trở về số lượng nhiều, tần suất nhanh, các cơ sở cách ly tập trung tại Nghệ An hiện đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng của tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh kể từ 15h ngày 21/3 để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và đồng thời chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo khác.

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngay sau khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu.

Trước đó, để chia sẻ với các tỉnh bạn, vài ngày qua tỉnh Nghệ An cũng đã tiếp nhận hàng trăm công dân vào khu cách ly tập trung do Nghệ An chuẩn bị. Đặc biệt là từ ngày 17/3 đến nay, trung bình mỗi ngày Nghệ An tiếp nhận từ 120-150 công dân do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh chuyển qua. Đây là những công dân nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo.

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập thêm 3 khu cách ly mới ở các huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương mua sắm vật dụng cần thiết để chuẩn bị tiếp nhận. Sau khi 3 khu cách ly này bắt đầu hoạt động, tỉnh Nghệ An sẽ sẵn sàng tiếp nhận công dân từ các tỉnh bạn chuyển tới để cách ly tập trung./.