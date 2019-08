Nghệ An thành lập tổ công tác tham mưu xử lý sự cố chạy thận

Ngay sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự cố y khoa trong quá trình chạy thận tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Quyết định số 741 về việc thành lập tổ công tác gồm: Phó giám đốc sở Y tế bác sĩ Đậu Huy Hoàn làm tổ trưởng; Trưởng phòng Nghiệp vụ Y bác sĩ Luyện Văn Tịnh làm tổ phó và các thành viên khác của Sở Y tế Nghệ An.

Toàn bộ hệ thống máy móc được dừng để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sự cố y khoa về chạy thận nhân tạo xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Báo cáo, tham mưu lãnh đạo Sở Y tế giải quyết sự cố y khoa theo quy định pháp luật.



Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An cũng có công văn 2163 về việc ngừng chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An ngừng việc chạy thận nhân tạo tiến hành rà soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định chính xác nguyên nhân, triển khai khắc phục triệt để các nguyên nhân cho đến khi đảm bảo tuyệt đối an toàn, báo cáo Sở Y tế xem xét, đồng ý bằng văn bản mới được hoạt động chạy thận trở lại;

Tổ chức theo dõi, điều trị và liên hệ thường xuyên với Bệnh viện Bạch Mai đảm bảo cố gắng tối đa trong việc điều trị cho các bệnh nhân; Thường xuyên báo cáo về Sở Y tế về kết quả khắc phục sự cố để được nhận sự chỉ đạo kịp thời.

Trước đó vào ngày 30/7, tại khoa Nội thận đang tiến hành chạy lọc thận nhân tạo cho 21 bệnh nhân thì có 6 bệnh nhân có biểu hiện lạ như tăng huyết áp, chóng mặt, khó thở, tức ngực nghi bị sốc. Cả 6 bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức chống độc để cấp cứu.

Một trong số 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay khi có những hiện tượng bất thường xảy ra, lãnh đạo khoa đã báo cáo với Ban giám đốc và cho dừng việc chạy thận. Ngay trong đêm, hai bệnh nhân được hỗ trợ xe cùng y tá chuyển ra Hà Nội. Đồng thời bệnh viện cũng báo cáo với Bệnh viện Bạch Mai – đơn vị chỉ đạo tuyến - để hỗ trợ khi cần thiết.

Sáng 31/7, trưởng khoa Thận và kỹ sư máy chạy thận nhân tạo đã có mặt tại Bệnh viện để kiểm tra và hỗ trợ. Nghi ngờ hệ thống máy chạy thận gặp sự cố, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An mời các chuyên gia, kỹ thuật viên từ Bệnh viện Bạch Mai về kiểm tra hệ thống lọc thận. Hiện các chuyên gia, kỹ thuật viên vẫn đang tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và bảo trì hệ thống, vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Trong khi đó, 132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại đây được Bệnh viện liên hệ với ba cơ sở y tế khác là Bệnh viện đa khoa 115, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, và Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục điều trị.