Nghị định 100 có hiệu lực: Bác sĩ trực cấp cứu nhàn hơn

Từ khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được thực thi (1/1/2020), ghi nhận tại một số bệnh viện, số ca bệnh nhập viện do tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Ths.Bs Vũ Xuân Hùng, Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về việc tăng mức phạt đối với người có nồng độ cồn, số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do rượu bia đã giảm đáng kể. Theo bác sĩ Hùng, bình thường, mỗi ngày tại khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận khoảng 100-130 bệnh nhân, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, chỉ còn khoảng 60-70 ca cấp cứu. Điều đặc biệt là không có bệnh nhân nào nhập viện vì tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia.

“Trước đây, bệnh nhân nhập viện cấp cứu bị đa chấn thương rất nặng do uống rượu, đặc biệt là những đối tượng thanh niên. Những ngày Tết, lượng người tham gia giao thông nhiều, chúng tôi cũng bố trí các kíp trực. Năm nay, các bác sĩ cũng đỡ vất vả hơn vì Luật Phòng chống tác hại rượu bia ban hành, lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do rượu bia đã giảm”- BS Vũ Xuân Hùng cho biết.

BS Hùng cũng khuyến cáo, đã uống rượu bia thì không nên tham gia giao thông. Việc sử dụng rượu bia không chỉ có ảnh hưởng về sức khỏe và mà còn gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, mấy ngày qua, số lượng bệnh nhân nhập viện do sử dụng rượu bia cũng giảm hẳn. Theo BS Lê Văn Dẫn, trước khi Nghị định 100 ban hành, lượng bệnh nhân nhập viện do sử dụng rượu bia khá nhiều. Đáng lo ngại là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc rượu, ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Lượng bệnh nhân vào khoa trong tình trạng ngộ độc rượu bia giảm đáng kể. Điều này có hiệu ứng tích cực cho cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, cũng như giảm tải áp lực cho các bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ bên Khoa hồi sức cấp cứu và chống độc trong các ca trực. Chúng tôi cũng khuyến cáo cộng đồng, đặc biệt là trong những dịp cuối năm, không nên sử dụng rượu bia, đặc biệt là trong các cuộc liên hoan”- BS Lê Văn Dẫn cho biết.

BS Lê Văn Dẫn, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn.

BS Dẫn cũng khuyến cáo, người dân cũng như cộng đồng cố gắng hạn chế sử dụng rượu bia tránh những rủi ro không đáng có trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

“Khi có thể tiếp xúc với nồng độ cồn có trong máu, gây tổn thương đến hệ thần kinh, gây rối loạn chuyển hóa nặng nề, gây suy đa tạng, có thể nguy hiểm dẫn đến tử vong”- Bs Dẫn nói./.