Nghĩa tình của người lính quân y với dân bản vùng biên

Con trai thứ 2 của chị Hoàng Mai Hoa, giáo viên Trường tiểu học Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng đã được 4 tuổi, khỏe mạnh, thông minh. Bé được như ngày hôm nay, gia đình chị Hoa không bao giờ quên ơn người “bác sỹ của dân bản” - Thượng úy Trần Đức Thiện đã kịp thời giúp chị “vượt cạn” mẹ tròn con vuông.

Khi ấy, chị đã trong tình trạng đau bụng dữ dội, sắp chuyển dạ sinh con. Biết được chị Hoa có tiền sử sinh con đầu là đẻ chỉ huy, trang thiết bị y tế tại đồn thiếu thốn, Thượng úy Thiện đã động viên chị Hoa và gia đình chuyển về bệnh viện tuyến trên để đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Tuy nhiên, do đường từ cơ sở lên bệnh viện tuyến trên xa, nên trong quá trình di chuyển, chị Hoa đã sinh con ngay tại đường rừng. Lúc ấy, Thượng úy Trần Đức Thiện vừa làm công việc của bác sỹ, vừa là “nữ hộ sinh” đỡ đẻ an toàn cho 2 mẹ con chị Hoa.

Y sỹ Thiện tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Thượng úy, y sỹ Trần Đức Thiện chia sẻ: "Từ đầu năm 2002, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp quân y I, anh đã về công tác tại Đồn biên phòng Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn"

Những ngày đầu, y sỹ Thiện gặp rất nhiều khó khăn bởi địa bàn xã đường sá đi lại khó khăn, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức trong việc ăn ở vệ sinh, khám điều trị bệnh còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, bà con vẫn còn mê tín dị đoan, lạc hậu, khi ốm đau thường tổ chức cúng bái chứ không đến các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh.

Thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, anh luôn xác định toàn tâm, toàn ý vào công việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân như chính chăm sóc, gìn giữ “con ngươi” của mắt mình.

Y sỹ Thiện và cán bộ của Đồn xuống cơ sở thăm khám chữa bệnh cho bà con nhân dân.

Anh cùng đồng đội không quản ngại nắng mưa, thường xuyên đến các bản, đến từng nhà vận động đồng bào cách ăn ở vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, xóa bỏ tư tưởng lạc hậu, khi đau ốm phải đến Trạm y tế để được khám, điều trị. Anh cũng tích cực tìm hiểu phong tục tập quán, học và nói ngôn ngữ của đồng bào để dễ dàng trong quá trình thăm khám, điều trị bệnh cho bà con.

Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất này, những lần xuống cơ sở thăm khám chữa bệnh cho bà con để lại trong anh không ít kỷ niệm vui, buồn. Ca vui nhất là khi đỡ đẻ cho cô giáo Hoa tại dọc đường mẹ tròn con vuông, được gia đình nhận anh là cha nuôi của cháu bé. Nhưng cũng có những ca đã để lại sự day dứt mãi.

Đó là vào năm 2017, một cháu bé tự sinh tại nhà được 3 hôm thì bị viêm phổi nặng mà gia đình lại không có điều kiện đưa cháu đi viện. Mặc dù lúc đó là mùa mưa đi lại vô cùng gian nan, vất vả, nhưng Thượng úy Thiện và một cán bộ của đồn biên phòng Phiêng Pằn vẫn quyết tâm vận động người nhà cùng đưa cháu bé ra bệnh viện tuyến trên. Trong quá trình di chuyển, bà nội cháu bé tái phát bệnh tim bị ngất, các anh phải dừng lại dọc đường để cấp cứu, rồi góp tiền mua thuốc cứu chữa cho bà. Cứu được bà cháu bé rồi, nhưng điều các anh buồn nhất là không cứu được cháu bé vì cháu đã bị bệnh nặng.

Thấy được những việc làm ý nghĩa của các anh trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, ngay sau đó, các nhà hảo tâm ở Hà Nội ủng hộ cho trạm quân y đồn nhiều trang thiết bị y tế, trong đó có hai bình oxy và nhiều mặt nạ phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Y sỹ Thiện khám chữa bệnh cho bà con tại nhà dân.

Trong năm vừa qua, thượng úy Thiện cùng cán bộ chiến sĩ quân y đơn vị đã trực tiếp thăm, khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ và người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, với tổng số tiền trên 44 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với trạm y tế xã tiêm chủng cho 1.600 lượt trẻ, từ 8 - 15 tuổi trong chiến dịch phòng chống viêm não nhật bản B….Thượng úy Thiện cũng vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được trên 50 triệu đồng. Xin hỗ trợ kinh phí đi lại chữa bệnh đối với những bà con nhân dân mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo cần được điều trị ở tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, với 17 lượt bệnh nhân.

Y sỹ Thiện khám bệnh cho cháu nhỏ.

Trung tá Quàng Văn Xôm, Chính trị viên Đồn biên phòng Phiêng Pằn chia sẻ: “Đồng chí Thiện luôn phát huy tính tiên phong của người Đảng viên, phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Đặc biệt là trong công tác chuyên môn của mình đồng chí Thiện luôn tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và bà con nhân dân. Ngoài số thuốc của trên cấp thì đồng chí đã tham mưu cho đơn vị là kêu gọi xin số thuốc về thì đồng chí trực tiếp thăm khám, điều trị cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.”

Với nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn, thượng úy - y sỹ Trần Đức Thiện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng có lẽ phần thưởng có ý nghĩa hơn cả là anh nhận được sự tin yêu của đồng bào các dân tộc, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc mang quân hàm xanh nơi biên giới./.