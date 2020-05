Nghịch bật lửa, bé trai 5 tuổi bị bỏng đến hơn 40 % cơ thể

Ngày 21/5, khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục điều trị cho bệnh nhi T.H.Đ (5 tuổi, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trong tình trạng bị bỏng nặng vùng mặt, cổ, vai và các chi… với diện tích bị bỏng hơn 40% cơ thể, trong đó có những vết bỏng sâu độ III.

Cháu Đ bị bỏng nặng đến 40% cơ thể với những vị trí bị bỏng sâu, nguy hiểm.

Trước đó, bệnh nhi được đưa đến Khoa Chấn thương chỉnh hình – bỏng Bệnh viện sản nhi Nghệ An trong tình trạng bỏng nặng, da niêm mạc kém hồng, phần thân chi và phần mặt, cổ, vai, ngực bị rộp phỏng nước, trợt da. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, kết luận bệnh nhi bị bỏng nhiệt lửa, diện tích hơn 40%, bỏng sâu độ III kèm theo hoại tử. Gia đình cháu T. cho biết, trong lúc bất cẩn không để ý đến, cháu T. chơi đùa với chiếc bật lửa và bị cháy bén vào áo. Phát hiện sự việc gia đình đưa nước dội và tức tốc đưa cháu T. đến bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành sơ cứu ban đầu. Do bị bỏng quá nặng, sau đó cháu T. được chuyển vào khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị kháng sinh truyền dịch, nâng cao thể trạng và được chỉ định phẫu thuật cắt lọc những phần bị hoại tử và ghép da tự thân. Sau khi được ghép da lần thứ nhất, cháu L. được theo dõi sát sao, chăm sóc đặc biệt. Mỗi tuần khoa Chấn thương, chỉnh hình - Bỏng tiến hành ghép da tự thân cho cháu 1 lần. Sau 3 lần tiến hành ghép da, cũng như điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định.

TS.BS Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương, chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đây là trường hợp bị bỏng lửa nặng, diện tích bỏng lên đến 40%, bỏng sâu độ 3, vết bỏng chủ yếu ở những vị trí cực kỳ nguy hiểm, nếu bệnh nhi không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo TS.BS Thái Văn Bình, trung bình mỗi ngày, khoa Chấn thương, chỉnh hình - bỏng điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân, trong đó có từ 10 đến 15 bệnh nhi bị bỏng các loại, mà nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của các bậc phụ huynh, không để ý tới các con nhỏ. Đây cũng không phải là ca bỏng nặng đầu tiên. Đầu tháng 4/2020, bệnh viện cũng đã tiếp nhận và điều trị ghép da 3 lần để cứu sống một cháu bé 7 tuổi bị bỏng cồn./.