Người dân bàng hoàng kể lại giây phút xe tải lao vào chợ ở Đắk Nông

Anh Lê Phúc Thảo, nhà ở trung tâm Chợ 312, thôn 11, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil cho biết, 7h sáng, ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn, là lúc người dân mua bán, qua lại rất đông. Khu vực này cũng thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông, thậm chí đã có nhiều vụ tai nạn chết người, nhưng anh Thảo chưa thấy vụ nào nghiêm trọng như vụ sáng nay.

Đường Hồ Chính Minh đoạn qua xã Đắk R'la dốc, thường xuyên xảy ra va chạm và TNGT nghiêm trọng.



"Nghe tiếng gầm rú rất lớn, cộng thêm tiếng la hét của người dân tôi chạy ra xem thì thấy chiếc xe tải chở phân vẫn tăng ga lao tới, tông liên tiếp mấy xe tải phía trên, người dân bị các xe tông trúng nằm la liệt. Chiếc xe chở phân chỉ dừng lại khi lao thêm gần 1 km nữa mới bị lật xuống bên đường."- anh Thảo nhớ lại.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ 312 ở thôn 11, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil có chiều dài khoảng 1,5 km. Đây là cung đường quanh co, dốc, và được cắm biển hạn chế tốc độ. Anh Nguyễn Đình Thắng, 35 tuổi, tài xế xe tải bị chiếc xe chở phân tông trúng cho biết, bản thân đã may mắn thoát chết trong gang tấc.



"Xe chở phân họ tông ở phía trên trước rồi mới lao tới tông vào đuôi xe của tôi. Lúc ấy mình chạy chậm và cùng chiều. Do xe đó lao nhanh vào đuôi xe mình nên đẩy xe mình tông trúng nhiều xe máy của người dân đang đỗ uống cà phê tại một quán ven đường. Mình may mắn thoát chết vì có thắt dây an toàn, xe lật người dính vào ghế nên chỉ xây xước nhẹ"- anh Thắng chia sẻ



Trước đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 sáng 13/6, khi tài xế Ngô Văn Bền, 27 tuổi, trú tỉnh Cà Mau điều khiển ô tô tải biển kiểm soát: 69C- 051.59 của Công ty TNHH Phát triển điện tử Quỳnh Anh, lưu thông theo hướng từ huyện Đắk Song đi Cư Jút.

Đi đến thôn 11, xã Đắk R'la (chợ 312), thì bất ngờ va chạm với xe container biển kiểm soát: 51D-498.44 kéo theo rơ-moóc 51R-229.09 (chưa rõ danh tính người điều khiển) khiến xe này bị lật nghiêng. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm vào đuôi xe 47C- 125.70 của HTX Mạnh Cường (Đắk Lắk), khiến xe này văng sang lề đường và tông vào 9 xe mô tô khác.

Vụ tai nạn thảm khốc đã làm 5 người chết.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khoảng hơn 1km và bị lật văng xuống bên đường sau khi đâm vào đuôi một xe tải khác biển kiểm soát 48C-035.79, do anh Nguyễn Đình Thắng, 35 tuổi, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn đã làm 5 người chết, 5 người khác bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu; trong đó 3 người chết tại chỗ, 2 người tử vong trước khi tới bệnh viện.

Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời tổ chức động viên, chia buồn các gia đình có người tử nạn; thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thay mặt Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người tử vong và 3 triệu đồng cho nạn nhân bị trọng thương.

Bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: khoảng gần 7h30 sáng nay 13/6, khoa có tiếp nhận 7 bệnh nhân (đều là nữ) trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại chợ 312, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Khi tiếp nhận, 2 trong số 7 bệnh nhân đã có hai người tử vong trước đó, 5 người còn lại bị đa chấn thương nặng vùng đầu, người, chân, tay. Hiện các y, bác sĩ tại khoa vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân. Cơ quan chức năng ở Đắk Nông đang tiếp tục tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.