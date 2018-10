Người dân ĐBSCL “bơi lội” trên phố

Lúc 5h30' sáng 10/10, mực nước tại Cần Thơ là 223 cm. Đây có thể là mức cao nhất của năm nay. Nhiều tuyến đường nội ô Cần Thơ bị ngập nặng. Nhiều đoạn ngập sâu, người dân phải tìm các nơi cao ráo để đợi nước xuống. Ùn tắc giao thông cục bộ do các con đường bị ngập sâu. Học sinh khu vực đô thị "vượt úng" đến trường. Các kiểu đối phó với nước triều dâng cao ở trung tâm thành phố. Chốt gác của lực lượng cảnh sát bảo vệ ngập trong nước. Những ngày này, việc đảm bảo vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Quốc lộ 1, đoạn đi qua Bình Minh-Vĩnh Long chìm trong nước. Người dân thực hiện các giải pháp tạm thời để hạn chế nước tràn vào kho bãi. Sông Hậu trên địa bàn tỉnh An Giang no nước. Học sinh vùng đầu nguồn lũ tỉnh An Giang vất vả đi học những ngày triều cường. Chính quyền, nhà trường và gia đình vùng đầu nguồn lũ tổ chức đưa học sinh đi học đảm bảo an toàn mùa nước. Những cánh đồng ngập lũ, kết hợp triều cường ở Tri Tôn, An Giang. Các đoạn đê bao ở vùng đầu nguồn Đồng Tháp được bảo vệ để hạn chế thiệt hại lúa và hoa màu bên trong đê bao. Tuyến quốc lộ từ Cần Thơ đi Sóc Trăng, nhiều phương tiện phải nhờ xe có gầm cao để đưa qua đoạn ngập sâu. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ kiểm tra tuyến đê bao xung yếu. c65b4e16036b80c188f11d2133ddd17a/5bc1475a/2018_10_10/B4MMKslbnA/Nguoi_dan_DBSCL.mp4

