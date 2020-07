Người dân Hà Giang nên hạn chế di chuyển để tránh thiệt hại do mưa lũ

Cảnh báo người dân Hà Giang hạn chế di chuyển

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, vào đêm 19/7 rạng sáng 21/7 trên địa bàn tỉnh có xảy ra mưa mưa to đến rất to (lượng mưa tính đến 9h00 ngày 21/7/2020 là: Thuận Hòa, Vị Xuyên 202mm; TP Hà Giang 322mm; Thượng Sơn, Vị Xuyên 266mm; Cao Bồ Vị Xuyên 349mm, Tân Tiến, Hoàng Su Phì 96mm, Mèo Vạc 88mm; các trạm còn lại lượng mưa từ 30-50mm). Do ảnh hưởng của mưa lớn gây thiệt hại đến người và tài sản của nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố: huyên Vị Xuyên, Thành Phố Hà Giang, Huyện Bắc Quang, Huyện Hoàng Su Phì và Huyện Bắc Mê.

Tính đến 8h ngày 22/7, mưa lũ ở Hà Giang đã khiến 7 người, trong đó: (5 người chết, và 2 người bị thương). Khiến nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi, đổ tường,… Mưa lũ cũng làm thiệt hại nặng nề về hoa màu nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,...

Thiệt hại về giao thông: Sạt lở, phá hủy nhiều tỉnh lộ, quốc lộ, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang với ước tổng thiệt hại trên 80 tỷ đồng ( Chưa tính thiệt hại về thủy điện).

Hiện tại, lãnh đạo Ban chỉ huy tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Thành phố Hà Giang tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại khi cần thiết, thăm hỏi động viên và chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Lực lượng công an, quân sự , bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp hỗ trợ lực lượng trang thiết bị tham gia khắc phục ngay sau khi nước rút (khơi thông cống rãnh, rửa dọn nhà, đường phố khu vực dân cư).

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị: UBND thành phố Hà Giang cảnh báo người dân hạn chế di chuyển (trừ trường hợp cần thiết), để giảm thiểu thiệt hại về người do ngập lụt, di dời tạm thời tài sản đến nơi khô ráo, an toàn. Sau khi nước rút, huy động các lực lượng triển khai các biện pháp khắc phục (khơi thông, rửa dọn nhà và đường phố, khu vực dân cư); Sở Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên Sông Miện và Sông Lô thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên Sông Miện, Sông Lô. Khi xả lũ, thông báo và cảnh báo đến chính quyền và người dân khu vực hạ du các nhà máy để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo thôn tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong các ngày 20 và 21/7/2020, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã xảy ra một đợt mưa to đến rất to, nhiều nơi đã xảy ra dông mạnh lốc, sét và sạt lở đất gió giật mạnh.

Nguyên nhân và diễn biến mưa lũ ở Hà Giang

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 100 – 300mm. Tại Thành phố Hà Giang có mưa đặc biệt to, lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347 mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang đã lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8m, đạt mức 101,37m (10h/21/7), trên BĐ2 là 0,37m, hiện nay đang xuống nhanh, đã xuống dưới BĐ1. Ngập lụt do mưa lớn tại các vùng trũng, thấp đã diễn ra tại TP. Hà Giang, huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê. Sạt lở đất đã xảy ra tại huyện Hoàng Su Phì, huyện Vị Xuyên và TP. Hà Giang.

“Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ giờ đến đêm 22/7, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Từ ngày 23/7, mưa trên khu vực này giảm dần” ông Lâm nhận định.

Từ ngày 22 đến 23/7, mực nước thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, riêng sông Lô từ 4-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông suối nhỏ và thượng lưu sông Lô có khả năng đạt mức BĐ2-BĐ3; thượng lưu sông Thao (sông Hồng) và sông Chảy có khả năng đạt mức BĐ1.



“Do mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn; Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Hà Giang, Lào Cai”, ông Lâm cho hay./.