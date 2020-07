Người dân Hải Phòng kêu cứu vì... xí nghiệp cao su nằm giữa khu dân cư

Từ nhiều năm nay, các hộ dân khu phố An Đà 2 (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải sống chung với khói bụi, tiếng ồn và mùi khét do hoạt động của Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa - Kinh doanh Thương mại Phương Viên (địa chỉ số 81 đường An Đà). Mặc dù người dân đã kiến nghị lên các cấp chính quyền và cơ quan chức năng nhưng vì nhiều lý do, quận Ngô Quyền và thành phố Hải Phòng vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm tình trạng này.

Các hộ dân cư trong ngách 1, ngõ 81 An Đà (phường Đằng Giang, Hải Phòng) thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng then cài" để giảm khói bụi và tiếng ồn ào từ Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa – Kinh doanh Thương mại Phương Viên.

Ngách 1, ngõ 81 đường An Đà, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) nằm sát phía sau Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa – Kinh doanh Thương mại Phương Viên. Con ngách nhỏ này là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân thuộc khu phố An Đà 2. Hàng ngày, mùi khét của nhựa cao su, hơi nóng hầm hập cùng tiếng ồn ào của máy móc hoạt động trong xí nghiệp khiến phụ nữ, trẻ em và người già thường xuyên có cảm giác nôn nao, khó thở.



Ông Đào Quang Bôn, một người dân ngách 1, ngõ 81 An Đà cho biết, nhiều gia đình không chịu được khói bụi đã phải khóa cửa, chuyển đi nơi khác ở tạm.

Hơn 1 nghìn học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Đằng Giang (đối diện với Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa – Kinh doanh Thương mại Phương Viên qua ngõ 81 An Đà) cũng phải sống chung với khói bụi, mùi khét của nhựa cao su.

"Chúng tôi ở đây rất bức xúc. Năm 2014 đã đề xuất rồi nhưng không giải quyết được. Nhà tôi đóng cửa mà còn lau suốt ngày. Hai nhà trong này có con nhỏ, người ta phải đi chỗ khác ở vì không chịu được. Nhà tôi chưa có điều kiện chuyển đi thì bắt buộc phải ở lại...", ông Bôn cho hay.

Không chỉ các hộ dân khu phố An Đà 2 hàng ngày bị "tra tấn" bởi khói bụi và mùi khét nồng nặc mà hơn 1.100 học sinh của trường Tiểu học Đằng Giang (đối diện với xí nghiệp sản xuất nhựa cao su Phương Viên qua ngõ 81 An Đà) cũng phải học tập và chơi đùa trong mùi khét của nhựa cao su cháy, bởi quạt gió từ phía sau xưởng sản xuất của Xí nghiệp Phương Viên hướng thẳng sang cổng trường.

Quạt gió từ phía sau nhà xưởng của Xí nghiệp Phương Viên xả thẳng sang cổng trường Tiểu học Đằng Giang.

Anh Phạm Văn Minh, có con nhỏ học tại trường Tiểu học Đằng Giang, cho biết: "Buổi sáng là mùi nhiều nhất; buổi chiều, tầm 4 rưỡi, 5h đi đón con là không thở được, hít vào cảm thấy tức ngực, đứng đây là không chịu được".

Cô giáo Hà Thị Kim Nhung, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đằng Giang (quận Ngô Quyền) cũng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của học sinh: " Không khí có mùi. Nguy hiểm là nó ngấm dần, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng".

Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa - Kinh doanh Thương mại Phương Viên chuyên sản xuất đệm va cao su, một thiết bị đảm bảo an toàn cho ngành hàng hải.

Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa - Kinh doanh Thương mại Phương Viên chuyên sản xuất đệm và cao su, một thiết bị đảm bảo an toàn cho ngành hàng hải. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa - Kinh doanh Thương mại Phương Viên cho biết, hàng năm, xí nghiệp đều có đánh giá tác động môi trường theo quy định. Tuy nhiên, sản xuất cao su thì không thể tránh khỏi mùi cao su phát tán ra xung quanh nên đơn vị đã nhiều lần kiến nghị quận Ngô Quyền và thành phố Hải Phòng tạo điều kiện di chuyển ra ngoài khu dân cư.

"Do thời gian vừa rồi nhu cầu hàng hóa cần gấp, phải sử dụng máy lớn nên ồn, chúng tôi đã thay bằng máy nhỏ để giảm tiếng ồn và phát tán về mùi cũng giảm. Chúng tôi cũng rất muốn di chuyển, đơn vị cũng có nhiều đơn gửi lên quận và UBND thành phố, đề nghị bố trí mặt bằng khác. Quận và Thành phố cũng có chủ trương ủng hộ nhưng chúng tôi vẫn đang chờ", ông Tuấn chia sẻ.

Các máy công nghiệp có công suất lớn thường xuyên hoạt động, phát ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Làm việc với chính quyền địa phương, được biết HĐND phường Đằng Giang đã nhiều lần nhận được kiến nghị của bà con và đã báo cáo lên cấp có thẩm quyền cao hơn. Ông Đinh Quang Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đằng Giang cũng cho biết, Xí nghiệp Phương Viên thuộc diện phải giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 và chậm nhất là trong 2 năm tới phải di dời.

"Xí nghiệp cao su Phương Viên cũng nằm trong dự án đường Đông Khê 2, là 1 trong 17 công trình trọng điểm của TP năm 2020. Quận cũng đã làm việc với đơn vị, lên phương án bồi thường, hỗ trợ, kiểm kê rồi nhưng hiện còn một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng", ông Tấn thông tin.

Mặc dù hàng năm, Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa - Kinh doanh Thương mại Phương Viên đều có đánh giá tác động môi trường theo quy định, tuy nhiên, phía công ty thừa nhận, do sản xuất đặc thù nên không thể tránh khỏi mùi cao su phát tán ra xung quanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, Dự án tuyến đường Đông Khê 2 khởi công từ năm 2013, từng được kỳ vọng là một trong những công trình đột phá trong phát triển giao thông - đô thị của Hải Phòng. Vậy mà đến nay, công trình vẫn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, và việc di dời Xí nghiệp Phương Viên phụ thuộc vào một dự án "treo" nhiều năm như vậy thì liệu người dân khu An Đà 2 phải chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn đến bao giờ?./.