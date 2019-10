Người dân hoang mang khi trạm biến áp đặt ngay sát nhà

Trạm biến áp “khủng” đe dọa an toàn khu dân cư

Theo phản ánh của bà Giang Thị Hương (số nhà 1 ngõ 136, Xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), ngày 7/8/2019 người dân tại khu vực nhận được thông tin từ UBND xã Tân Triều về việc lắp đặt trạm biến áp số 26 có công suất 630KVA – 35 (22/0,4) tại vị trí thuộc nhà văn hóa xóm Chùa. Sau đó các đơn vị chức năng đã xuống thi công, đào móng, đặt các ống dẫn dây điện và chuẩn bị sẵn cho việc đặt trạm biến áp.

Người dân xóm Chùa gửi đơn đến UBND xã Tân Triều và Báo điện tử VOV.

“Vị trí đặt trạm biến áp cách nhà tôi khoảng 70cm không đảm bảo hành lang an toàn theo quy định, chúng tôi rất hoang mang lo sợ vì thời gian trở lại đây có rất nhiều trạm biến áp xảy ra cháy nổ. Ngày 20/7/2019 chúng tôi có đơn kiến nghị phản đối việc này. Mỗi khi trời mưa gió, sấm chớp chúng tôi lại lo lắng không ngủ được vì sợ nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng an toàn cuộc sống”, bà Hương cho biết.

Theo bà Hương, người dân trong khu vực đã phản đối việc lắp đặt trạm biến áp này trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND xã Tân Triều. Điều này cũng được thể hiện cả trong đơn kiến nghị gửi đến UBND xã Tân Triều, công an, UBND huyện Thanh Trì, Công ty điện lực Thanh Trì, HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Triều Khúc,…Tuy nhiên sau đó việc thi công lắp đặt vẫn được tiến hành.

Khu vực đặt trạm biến áp cạnh nhà dân và trong nhà văn hóa xóm Chùa khiến người dân lo lắng.

Bà Lê Thị Thọ (nhà ở địa chỉ 19 ngõ 136, Xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng vì vị trí đặt trạm biến áp này không chỉ cạnh nhà chúng tôi mà còn nằm trong nhà văn hóa xóm Chùa, nơi có rất nhiều người đến sinh hoạt, đặc biệt là trẻ em, người già hay ra đó chơi. Trong khuôn viên nhà văn hóa không chỉ có 1 mà đã đặt nhiều trạm biến áp công suất lớn, nhỏ gây lo ngại an toàn cuộc sống, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Nguyện vọng của chúng tôi là việc này phải đảm bảo các quy định về hành lang an toàn lưới điện , đảm bảo cho người dân chúng tôi an tâm sinh hoạt, sản xuất”.

Người dân xóm Chùa bất an vì trạm biến áp công suất lớn đặt cạnh nhà dân và đặt nhiều ở nhà văn hóa.

Lo lắng về an toàn cháy nổ, anh Triệu Văn Tiến (số nhà 23 ngõ 136, ngõ 136, Xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cho rằng: “Chúng tôi thấy rất nhiều vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra gần đây ở các nơi, chính vì thế việc đặt trạm biến áp công suất lớn như thế này nếu không đảm bảo an toàn điện khiến chúng tôi luôn thấp thỏm lo âu vì cảm tưởng như là 1 quả bom nổ chậm đặt ngay bên cạnh mình. Hiện tại không chỉ khu vực này mà trong cả xã có rất nhiều người kiến nghị không đồng tình với việc đặt trạm biến áp vi phạm hành lang an toàn như thế này”.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trả lời về nội dung này, ông Nguyễn Duy Lưu (Chủ tịch xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cho rằng: “Chúng tôi nhất trí về địa điểm đặt trạm biến áp đó vì theo thực tế của hiện trạng sân chơi và các tuyến đường điện. Theo Nghị định của chính phủ thì an toàn được đảm bảo tuyệt đối đến mép của vỏ hộp vì vậy không có ảnh hưởng gì đến hộ dân liền kề”.

Văn bản trả lời đơn kiến nghị của người dân số 196 của UBND xã Tân Triều gửi ngày 16/9/2019 nêu rõ: “Công trình xây dựng trạm biến áp là công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn, được miễn phép khi thi công lắp đặt, xây dựng. Địa điểm đặt trạm biến áp phù hợp với quy hoạch”.

Ông Triệu Đình Nhã (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Trao đổi với VOV.VN, ông Triệu Đình Nhã (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi là chủ đầu tư việc lắp đặt trạm biến áp 630KVA này với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, chúng tôi nghĩ là khi lập dự án, thực hiện lắp đặt không cần họp với ai, người dân phản đối chúng tôi cũng không cần quan tâm lắm”.

Ông Nhã cho biết dự kiến trong tháng 10 này sẽ lắp đặt xong, tuy nhiên HTX dịch vụ nông nghiệp đang chờ UBND xã Tân Triều giải quyết việc phản đối của người dân.

“Việc phản ánh của người dân không chính đáng, chúng tôi cũng gửi công văn cho công an, UBND xã và các bên có liên quan cần có biện pháp để chúng tôi thực hiện dự án cho đúng tiến độ”, ông Nhã cho hay.

Xác định hành lang an toàn thế nào?

Theo Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh (Trưởng bộ môn Hệ thống điện), thông số của trạm biến áp này có công suất thiết kế là 630KVA – 35 (22/0,4)- tức sẽ cấp đến 35KV và theo quy định sẽ phải đảm bảo hành lang an toàn theo quy định.

Trạm biến áp chuẩn bị lắp đặt đang để tại sân HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Theo thông tin từ Tổng Công ty điện lực Hà Nội, thì khoảng cách an toàn phải đảm bảo theo quy định đối với việc lắp đặt trạm biến áp có công suất 630KVA – 35 (22/0,4) không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định tại Điều 15, Nghị định 14 của Chính phủ năm 2014 sẽ là 3,0m.

Như vậy, với khoảng cách 70cm hiện tại mà người dân xóm Chùa phản ánh và theo thiết kế của HTX nông nghiệp Tân Triều đang thi công trạm biến áp thì khoảng cách này đang vi phạm hành lang an bảo vệ an toàn trạm điện theo Nghị định của Chính phủ./.