Người đàn ông mắc kẹt trong căn nhà bị cháy ở Đà Lạt

Tối 8/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến một người đàn ông say rượu bị mắc kẹt bên trong. Ngọn lửa bùng phát lúc khoảng 18h, tại một căn nhà trên đường Tự Phước, khu vực Trại Mát, phường 11, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là căn nhà gỗ của bà Cát thường dùng để buôn bán trái cây. Khi đám cháy xảy ra, trong nhà chỉ có anh A (con trai bà Cát) đang nằm ngủ vì say rượu. Ngay lập tức, người dân ở xung quanh đã nhanh chóng chạy tới tìm cách dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, do nhà được làm bằng gỗ, có nhiều chất dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khói nghi ngút, người đàn ông say rượu vẫn bị mắc kẹt bên trong. Người dân đã phải leo ban lên gác lửng căn nhà, dùng bình chữa cháy đập cửa kính và đưa anh A ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, bị bỏng nặng, khẩn trương chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Khoảng 25 phút sau, lực lượng cứu hỏa mới tiếp cận hiện trường cùng với 2 xe cứu hỏa và tham gia chữa cháy, khi ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng chữa cháy khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang nhà bên cạnh. Đến gần 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây cúp điện trong toàn khu vực. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

