Người đàn ông tử vong sau 3 tháng bị chó cắn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam có biểu hiện của bệnh dại như mỏi mệt, nôn, vật vã với diễn biến gia tăng, sau thời gian ngắn, bệnh nhân đã tử vong.

Ảnh minh họa

Thông tin từ gia đình bệnh nhân cho biết, trước đó 3 tháng, ông N.V.C có đi mua một con chó không rõ địa chỉ người bán, và bị nó cắn vào tay, vết thương rách da có chảy máu. Sau khi cắn xong, con chó đã bỏ đi mất tích. Gia đình đã đưa ông đi tiêm phòng 2 mũi, gồm 1 mũi huyết thanh kháng dại và 1 mũi vắc xin phòng dại. Nhưng sau đó, ông bỏ không tiêm phòng các mũi theo lịch.



Được biết, đây là trường hợp tử vong do bệnh dại đầu tiên tại Lào Cai trong năm 2019. Trước đó, trong năm 2018, ở Lào Cai đã xảy ra 8 trường hợp tử vong do bệnh dại, khiến địa phương này trở thành một trong những tỉnh có tỉ lệ người tử vong do bệnh dại cao trong cả nước.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo, hiện nay ở Lào Cai đang lưu hành virus dại có mầm bệnh. Do đó, cách phòng bệnh tốt nhất là phải tiêm phòng đầy đủ cho 100% chó, mèo nuôi; không thả rông chó, mèo chưa mang rọ mõm. Trong trường hợp bị chó mèo cắn phải rửa, sát trùng sạch vết thương; đồng thời, đến ngay Trung tâm y tế gấn nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

