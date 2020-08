Người dân Quảng Ngãi bị kẹt tại vùng dịch về địa phương bằng cách nào?

Từ ngày 8/8 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án đón hàng trăm người dân địa phương trở về từ vùng dịch và xem xét nới lỏng giãn cách xã hội.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có danh sách hơn 600 người quê tỉnh Quảng Ngãi đang bị kẹt tại các vùng có dịch mong muốn được trở về nhà. Đa số họ là sinh viên, lao động nghèo… đang sống, học tập, lao động tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Tất cả người dân trở về từ vùng dịch đều phải khai báo y tế, cách ly theo quy định

Thời gian qua, nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, cuộc sống rất chật vật, thậm chí phải nhờ đến sự cưu mang, giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Khi hay tin tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện cho họ sớm trở về nhà, nhiều người rất vui mừng.

Huỳnh Hoàng Nhân, quê ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi hiện là sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng cho biết: "Khi nhận được thông tin UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ để về quê, em cảm thấy rất mừng. Mọi người mắc kẹt ở Đà Nẵng cuối cùng cũng được về quê. Chắc chắn khi về quê, em phải đi cách ly. Đây là trách nhiệm và quy định của nhà nước nên mình phải chấp hành, để đảm bảo sức khỏe cho mình, gia đình và xã hội".

Tại tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn 4 bệnh nhân mắc Covid-19 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm y tế huyện Bình Sơn Cơ sở 2; hơn 900 trường hợp đang cách ly tập trung và gần 10.500 người đang thực hiện cách ly tại nhà.

Kiểm tra y tế người dân ra tại các khu vực đông người.

Ngành y tế và các địa phương tăng cường truy vết và giám sát chặt chẽ những người từng đi qua vùng dịch để thực hiện cách ly tập trung. Tất cả công dân từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở về địa phương phải thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày, xét nghiệm 2 lần, sau đó tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú đủ 14 ngày…

Bác sĩ Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mọi trường hợp trở về từ vùng dịch đều phải tuân thủ nghiêm nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, phòng dịch: "Tất cả các trường hợp cách ly tập trung 14 ngày đều phải lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngay sau khi bệnh nhân vào khu cách ly, mẫu lần 2 lấy vào sáng ngày thứ 14. Làm sao ngay trong đêm ngày thứ 14 phải có kết quả, sáng ngày thứ 15 trả kết quả về cho các khu cách ly tập trung, giải quyết cho các công dân đủ điều kiện 2 lần xét nghiệm âm tính trong thời gian 14 ngày cách ly, thì được ra khỏi khu cách ly, trở về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà".

Ngoài các khu cách ly tập trung hiện có, hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi kích hoạt khu cách ly tại Sư đoàn 307. Huyện Lý Sơn cũng đã kích hoạt khu cách ly của huyện để đón người dân địa phương từ Đà Nẵng trở về. Công tác y tế, hậu cần tại các khu cách ly đang được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người dân và công tác phòng chống dịch.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin đến người dân Quảng Ngãi đang bị kẹt trong vùng dịch có nguyện vọng trở về địa phương tiếp tục đăng ký với Công an tỉnh hoặc Công an các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp đón bà con trở về.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với các sở ngành như quân sự, giao thông, y tế… trình UBND tỉnh kế hoạch cụ thể để đón người dân Quảng Ngãi trở về địa phương. Khi về, tùy theo tình hình, tập trung lại từng khu cách ly tập trung, không phân biệt người dân ở địa phương nào, cách ly 14 ngày, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch"./.