Người dân Sơn Lôi không được chủ quan sau khi tháo dỡ cách ly

Cán bộ làm kiểm soát cách ly mong sớm được về với gia đình



Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống lây lan Covid-19 đối với xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) sẽ được gỡ bỏ từ 0h ngày 4/3.

Công tác kiểm dịch vẫn được thực hiện nghiêm túc trong những giờ cuối cùng trước khi dỡ bỏ lệnh cách ly y tế tại Sơn Lôi.

Trước đó từ ngày 13/2, tỉnh Vĩnh Phúc lập 12 chốt trực 24/24 tại xã Sơn Lôi để kiểm soát việc ra vào vùng dịch; phun thuốc khử trùng, xử lý y tế, giải thích cho người dân về cách phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng ở đây cũng sẽ ngăn chặn việc đưa ra khỏi địa bàn những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm có khả năng lây lan dịch bệnh.



Sở Y tế Vĩnh Phúc huy động 96 y, bác sĩ đến làm nhiệm vụ tại 12 chốt kiểm tra trên địa bàn xã Sơn Lôi, mỗi chốt 8 người; 65 cán bộ y tế khác được giao hỗ trợ chuyên môn tại 13 trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên.



Vĩnh Phúc có 11 người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2), trong đó 9 trường hợp tại huyện Bình Xuyên (riêng xã Sơn Lôi có 7 người). Nguồn lây nhiễm ở tỉnh này xuất phát từ nhóm 8 công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc về nước hôm 17/1. Đến nay các trường hợp trên đều đã được chữa khỏi bệnh.



Chốt kiểm dịch tại xã Sơn Lôi.

Trước thời khắc dỡ bỏ các biện pháp cách ly, chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VOV tại chốt kiểm dịch tại thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thiều Đức Hòa là Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Tuân Chính (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Chúng tôi lên đây từ ngày 13/2, hoạt động của tôi là giám sát mọi hoạt động của dân ra vào. Giám sát dịch, chúng tôi sát khuẩn chân tay và tẩy uế cho xe, những người đi vào vùng dịch phải kiểm tra thân nhiệt cho từng người nhiệt độ bình thường chúng tôi mới cho vào. Nếu có bất kì hiện tượng như ho, sốt chúng tôi gửi đi viện luôn".



Theo ông Hòa, những ngày đầu do từ xa đến còn nhiều bỡ ngỡ nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy các cấp chính quyền, Sở Y tế Vĩnh Phúc và UBND tỉnh nên mọi hoạt động đều rất thuận tiện, không gặp nhiều khó khăn. Nhờ có sự giám sát của các đồng chí công an, mọi người dân cũng chấp hành rất tốt, không có lý do gì trắc trở nên người dân rất chấp hành.



Tất cả các phương tiện ra vào Sơn Lôi trong thời điểm này đều cần phải có giấy phép.



"Tôi thấy công an trực 3 tiếng 1 ca, các đồng chí công an, bộ đội từ các nơi đến giúp ở đây vì lực lượng ở đây không đủ. Hôm nay chúng tôi ở đây là ngày thứ 20 rồi, và chúng tôi rất mong được về với gia đình. Tuy nhiên bản thân chúng tôi là người nhà nước, được phân công thì chúng sẽ đi. Là người thầy thuốc thì khi có dịch, chúng tôi phải tới để giải phóng vùng dịch. Khi dịch hết, chúng tôi có lệnh tháo gỡ thì chúng tôi về để tiếp tục công việc bình thường chúng tôi", ông Hòa chia sẻ.



Theo ông Hòa, việc đi làm như thế này khiến gia đình rất lo lắng. "Chúng tôi thậm chí phải cách ly cả vợ con. Lúc ra đi, vợ con cũng lo lắng, không biết sẽ như thế nào vì con virus này quá nhạy cảm, không thể lường trước được. Ở Việt Nam khống chế tốt, nhưng ở nước ngoài lại lây lan rất nhanh nên chúng tôi cũng rất hoang mang".



Ông Hòa chia sẻ thêm: "Trong suốt 20 ngày làm việc, chúng tôi tiếp xúc liên tục với hóa chất cũng sẽ hại sức khỏe. Về nhà có khi phải cách ly cho vợ con. Chúng tôi làm những việc này phục vụ tốt cho cuộc sống người dân, nhưng bản thân chúng tôi rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao".



Người dân không chủ quan sau khi tháo dỡ cách ly

Đại tá Phùng Văn Du là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở xã Sơn Lôi cho biết: "Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/2 tới nay, cứ 3 giờ/1 ca thay nhau, lực lượng từ các đơn vị của cả tỉnh, túc trực 24/24h. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vợ con, gia đình cũng lo lắng nhưng với tinh thần của người lính chúng tôi không quá lo mà luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên những ngày dịch kéo dài, túc trực cũng khiến chúng tôi không kém phần lo lắng, lo lắng đợt một sắp qua nhưng lo lắng nhất là đợt 2 sắp tới khi những người từ tâm dịch Hàn Quốc, Nhật Bản lại đang về. Chính vì vậy việc sắp dỡ bỏ lệnh cách ly ở Sơn Lôi cũng không khiến chúng tôi quá vui mừng".

Công tác cách ly vẫn được thực hiện nghiêm túc trong buổi cuối.

Trong khi đó, theo ông Thiều Đức Hòa là Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Tuân Chính (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đang làm nhiệm vụ tại Sơn Lôi cho rằng: "Sự khống chế dịch bệnh tốt của Vĩnh Phúc khiến bản thân những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cũng không lo sợ. Người dân cứ yên tâm bình tĩnh, rửa tay, vệ sinh, đeo khẩu trang và vệ sinh môi trường sạch sẽ cũng có thể chống lại 50% vi khuẩn.