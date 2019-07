Người dân tố chính quyền cấp sổ đỏ không minh bạch

Người dân địa phương thiếu đất sản xuất, không được cấp sổ đỏ, trong khi chính quyền địa phương lại cho người nơi khác đến thuê đất làm ăn và cấp sổ đỏ. Nghi ngờ có sự khuất tất, thiếu minh bạch trong cấp sổ đỏ của chính quyền địa phương, người dân 3 thôn Cam Vũ 1,2,3 thuộc xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm đơn khiếu kiện gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, đề nghị trả lại đất cho dân sản xuất.

Đơn khiếu kiện của người dân thôn Cam Vũ, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ.

Đầu năm 2017, UBND xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho hộ ông Nguyễn Đức Đạm, ở phường 5, thành phố Đông Hà thuê 5 ha đất tại thôn Cam Vũ, xã Cam Thuỷ để trồng cây dược liệu. Thời hạn thuê 10 năm (từ 2017 - 2026), nếu sản xuất có hiệu quả và nhân rộng cho nhiều bà con được hưởng lợi thì sẽ được xem xét gia hạn. Thế nhưng, chỉ 1 năm sau, UBND huyện Cam Lộ đã làm lại hợp đồng, cấp sổ đỏ cho gia đình ông Đạm.

Ông Nguyễn Trường Khanh, người dân thôn Cam Vũ 1, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ cho biết, vùng đất này được bà con khai hoang sau năm 1975. Thời gian qua, hộ thuê đất làm ăn không hiệu quả, người dân chẳng những không được hưởng lợi gì mà còn bị mất đất sản xuất.

Diện tích UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cấp sổ đỏ cho gia đình ông Đạm thuê chủ yếu để trồng cây đinh lăng.

"Trên Ủy ban hàng trăm lá đơn xin tách hộ, xin đất thổ cư không có. Có người làm đơn 10 năm nhưng không được xét duyệt, nhưng ông Đạm mới tới chưa đầy một năm đã cấp sổ đỏ. Dân yêu cầu làm sổ đỏ cứ dây dưa không làm" - ông Khanh bày tỏ.

Ông Nguyễn Trọng Tâm, Trưởng thôn Cam Vũ 1, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ phản ứng gay gắt khi chính quyền địa phương không giữ đúng lời hứa với dân: "Diện tích hợp đồng cho thuê đất là 50.000 m2 nhưng lại cấp sổ đỏ là 65.951 m2. Thời gian hạn cuối cùng là năm 2026 nhưng bây giờ cấp sổ đỏ hạn cuối cùng đến tháng 10/2028. Niêm yết cũng không có, không bao giờ mời họp. Tôi cho rằng, đây là hình thức là hợp thức hoá giấy tờ và lừa dối dân".

Ông Nguyễn Thế Vỹ, Bí thư Đảng uỷ xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ cũng khẳng định, chính quyền xã đã tự ý trình UBND huyện; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã không hay biết việc cấp sổ đỏ này.

Theo ông Nguyễn Thế Vỹ: "Việc cấp sổ đỏ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Đảng uỷ không biết. Việc thông báo niêm yết tại cơ quan tôi không rõ, bởi vì thực tế làm giấu với nhau".

Liệu có sự khuất tất trong việc cấp sổ đỏ tại địa phương?. Về việc này, ông Lê Nhật Tiên, Chủ tịch UBND xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ phân trần, trước đây, UBND huyện Cam Lộ uỷ quyền cho xã ký hợp đồng cho hộ ông Nguyễn Đức Đạm thuê đất. Xét thấy, việc UBND xã hợp đồng cho thuê đất không đúng thẩm quyền nên đề nghị huyện ký lại hợp đồng.

Người dân cho rằng, diện tích đất được ông Nguyễn Đức Đạm thuê làm ăn không hiệu quả, trong khi dân thiếu đất sản xuất.

Việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Đạm là do UBND huyện quyết định, xã không đề nghị. Giải thích cho việc kéo dài thời gian hợp đồng thuê đất thêm 2 năm và diện tích cấp sổ đỏ vượt 1,5 ha, ông Lê Nhật Tiên cho rằng, do hợp đồng mới ký lại từ tháng 10/2018 và có hiệu lực tính từ ngày ký. Còn diện tích được cấp tăng thêm 1,5 ha là do trước đây, phần đất cho gia đình ông Đạm thuê xen lẫn với một số đất khe suối, hố bom, đất hoang hoá, việc đo đạc không chính xác. Quá trình sử dụng, gia đình ông Đạm cải tạo thửa đất liền khoảnh nên mới dôi dư diện tích.

Ông Lê Nhật Tiên, Chủ tịch UBND xã Cam Thuỷ thừa nhận, trước khi đề nghị huyện cho gia đình ông Đạm thuê đất, UBND xã có niêm yết công khai, tuy nhiên quá trình thực hiện có thể không đến nơi đến chốn, người dân thêm thắc mắc.

"Bản thân tôi chưa báo cáo với Thường vụ Đảng uỷ xã. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chủ trương cho thuê đất 10 năm đã được tập thể bàn rất nhiều cuộc họp. Cũng không phát sinh thêm thửa đất mới, nên tôi suy nghĩ trong công tác quản lý điều hành nhà nước đúng theo thẩm quyền. Bản thân tôi vẫn ký thông báo niêm yết, tuy nhiên, mình khai thiếu giám sát, kiểm tra đôn đốc" - ông Tiên cho biết.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị cho biết, diện tích đất cấp sổ đỏ cho gia đình ông Đạm nằm trong vùng 80 ha đất cằn cỗi. Nhiều năm qua, người dân làm ăn không hiệu quả, nếu tiếp tục chia nhỏ thửa đất cấp cho từng hộ thì không phát triển được.

Vì vậy, huyện lập qui hoạch, kêu gọi các dự án đầu tư thử nghiệm các mô hình cây trồng mới chuyển giao cho người dân. Ông Lê Văn Thanh giải thích, việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Đạm là theo qui định; Tổ chức cá nhân được nhà nước cho thuê đất 10 năm trở lên buộc phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo hợp đồng. Còn việc niêm yết công khai cho người dân, thuộc trách nhiệm của chính quyền cấp xã.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ khẳng định, nếu địa phương không công khai niêm yết, không thông qua Thường vụ Đảng uỷ xã thì UBND xã phải chịu trách nhiệm.

"Bìa đỏ này mọi người cứ nghĩ là cấp nhưng thực tế chỉ là thuê có thời hạn. Và quyền của bìa đỏ này khác với quyền của bìa đỏ Nhà nước giao cho nhân dân. Về cấp xã là phải trưng cầu ý dân, niên yết công khai và thông qua cấp lãnh đạo để xin chủ trương. Cái này thuộc thẩm quyền cấp xã và căn cứ cái đó UBND huyện xem xét nếu phù hợp" - ông Thanh cho biết.

Thực tế cho thấy, việc kêu gọi và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư, xây dựng mô hình phát triển kinh tế địa phương là hướng đi đúng đắn. Thế nhưng, việc chính quyền địa phương cấp sổ đỏ cho các đơn vị, tổ chức thiếu công khai minh bạch cần được tiến hành thanh tra, kiểm tra và và làm rõ trách nhiệm thuộc về ai? Và nếu phát hiện có sai phạm cũng cần phải xử lý kiên quyết đúng người, đúng tội!./.