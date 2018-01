Người lao động ở Hà Nội mong manh trong trời rét buốt

Sáng nay (9/1), không khí lạnh tăng cường tràn về khiến nền nhiệt Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mưa phùn gió bấc và rét đậm, rét hại Tính trong sáng 9/1, nhiệt độ có nơi đã giảm xuống dưới 3 độ C, nền nhiệt Hà Nội dao động 9-11 độ C. Thời tiết Thủ đô rét đậm cộng mưa phùn khiến người Hà Nội không biết mặc bao nhiêu cho đủ ấm. Những công nhân môi trường ngồi co ro giữa cái lạnh thấu xương tại Hồ Gươm. Thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng ông Báu (53 tuổi, quê Thái Bình) làm bảo vệ của một nhà hàng vẫn phải đứng co ro ngoài đường để làm công việc kéo dài từ 8h đến 23h00 ngoài trời. Những công nhân tranh thủ những giây phút nghỉ giải lao, ngồi quây quần bên bếp nướng khoai của người bán hàng. Trời lạnh như cắt da cắt thịt cộng thêm mưa khiến việc mưu sinh của nhiều người càng thêm khó nhọc. Vất vả mưu sinh buộc họ vẫn phải ra đường trong giá rét Hình ảnh người lao động mỏng manh trước gió lạnh trên cầu Long Biên. Thời tiết khắc nghiệt khiến việc đi lại, lao động và sinh hoạt của người dân thêm phần vất vả. Những người lao động tìm đủ mọi cách để chống chọi với cái rét căm căm tại Hà Nội.

