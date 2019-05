Người mẹ ung thư đang “tự làm nên phép màu” để được gặp con

9 ngày sau ca sinh kỳ tích, người mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn kiên quyết giữ con - chị N.T.L. (28 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam) và con trai bé Đỗ Bình An vẫn đang “chiến đấu” cho sự sống, cho hy vọng và viết tiếp câu chuyện chạm đến trái tim mỗi người về tình mẫu tử thiêng liêng.



Người mẹ ung thư giao tiếp qua tấm bảng nhỏ

Đến ngày 31/5, chị L. vẫn đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K Cơ sở Tân Triều, vì không nói được do đặt nội khí quản nên chiếc bảng nhỏ cùng cây bút là cách chị giao tiếp với y bác sĩ và người thân của mình.

Anh Đỗ Văn Hùng chăm sóc vợ và giao tiếp với chị qua chiếc bảng nhỏ.

Thông báo tình hình mới nhất của chị L. các bác sĩ hy vọng sang tuần tới, người bệnh có thể tự thở hoàn toàn.

“Đó là nghị lực của người mẹ, với khát khao cháy bỏng được gặp con trai. Đến sáng 29/5, bệnh nhân đã ổn định hơn. Hiện các chỉ số xét nghiệm tạm thời trong giới hạn ổn định, phổi đã có dấu hiệu tích cực và vẫn được các bác sĩ theo dõi 24/7”, TS.BS. Nguyễn Tiến Đức, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K cho biết.

Viết lên tấm bảng nhỏ những câu hỏi hay những đề nghị đơn giản như “con thế nào?”; “chồng em đâu?”; “gọi mẹ vào”… cho thấy nỗ lực gắng gượng của chị L. để tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh ung thư quái ác và hơn tất cả là được gặp cậu con trai bé nhỏ của mình. Cậu bé được mẹ đặt cho cái tên Đỗ Bình An, với mong muốn cuộc đời bé bình an, tốt đẹp.

Anh Đỗ Văn Hùng (31 tuổi) chồng chị L., trong gần 10 ngày qua kể từ sau ca mổ bắt thai chiều 22/5, vẫn tất tả chạy đi chạy lại giữa Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm con một chút, chăm vợ một chút. Trong ánh mắt người cha, người chồng ấy chất chứa đầy nỗi lo lắng, xót thương cho con trai sinh thiếu tháng chỉ được 1,5kg cùng người vợ đang ngày ngày kiên cường, gắng hết sức để giành lấy sự sống và cũng là nỗi nhớ thương cho đứa con gái nhỏ 2 tuổi rưỡi đang phải nhờ người trông ở quê nhà.

Anh Hùng tin rằng, hai đứa con sẽ là động lực để chị và cả anh vững tâm bước qua mọi khó khăn. “Tôi mong là có phép màu để vợ tôi sớm bình phục để cả gia đình được đoàn tụ”, anh Hùng xúc động nói.

Người mẹ bị ung thư vú giai đoạn cuối chiến đấu đến cùng để giữ con VOV.VN - Chiều 22/5, ê kíp gần 20 bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã quyết định mổ bắt con cho thai phụ L. bị ung thư vú giai đoạn cuối.

Hy vọng vào phép màu đoàn tụ

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Thông tin với báo chí sáng 31/5, BS. Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng Phòng công tác xã hội Bệnh viện K cho biết, với nỗ lực để hai mẹ con chị L. được gặp nhau, trong những ngày qua, Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã làm những gì tốt nhất và đến hiện tại có thể thông báo tình hình của cả hai đều tiến triển tốt.

Trước đó, ngày 28/5 - 6 ngày sau ca mổ bắt con, diễn biến sức khỏe của sản phụ L. chưa diễn biến khả quan. Đặc biệt, ngày 28/6, sức khỏe chị L. diễn biến xấu, suy hô hấp, kết quả chup X-Q phổi không khả quan. Các bác sĩ Bệnh viện K đã ngay lập tức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai để tiến hành điều trị, chăm sóc theo dõi tích cực, sát sao, hỗ trợ thở tốt nhất cho sản phụ. “Các cuộc hội chẩn liên viện được tiến hành liên tục và thậm chí hàng giờ trong giai đoạn người bệnh chưa khả quan”, BS. Tĩnh cho biết.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Rất may mắn và cũng là nghị lực của người mẹ với khát khao được gặp con, đến ngày 31/5 tình hình chị L. đã ổn định hơn.

Hình ảnh mới nhất của bé Bình An tại Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng được công bố. Sinh non ở tuần thứ 31 và nặng chỉ 1,5kg, bé Bình An không tự thở được, phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản, có tình trạng phù. Bé phải thở máy và dùng bơm hỗ trợ giãn nở phổi và được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, phối hợp ăn xông qua dạ dày. Đến nay, sau 9 ngày chào đời, tình trạng phù đã hết, đã rút được ống nội khí quản và thở oxy, tình hình tạm thời ổn định. Hiện, Bình An mỗi bữa ăn xông qua dạ dày được khoảng 20ml/lần và mỗi ngày ăn 8 bữa.

Hình ảnh mới nhất của bé Bình An. (Ảnh BV cung cấp)

“Có hai máy quay được đặt tại Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để ghi lại hình ảnh mới nhất của bé Bình An. Và liệu pháp tinh thần rất tốt là hằng ngày chúng tôi đưa hình ảnh mới nhất của bé cho mẹ xem những lúc mẹ tỉnh táo. Điều này tạo động lực rất lớn cho chị L. để nỗ lực điều trị, để sớm được gặp con”, BS. Tĩnh cho biết thêm.

Các y bác sĩ tại các bệnh viện đều đang dốc hết tâm sức để hai mẹ con chị L. sớm được gặp nhau. Đây sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà tất cả mọi người đang mong chờ và cầu nguyện thành hiện thực./.

Công việc của anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị L.) không ổn định, bữa được bữa không vì anh đi làm sơn thuê ở thành phố. Nhà không có ruộng vườn, nên chị L. chú yếu ở nhà nội chợ và trông cô con gái đầu mới 2 tuổi rưỡi. Hoàn cảnh khó khăn, nhưng gia đình vẫn dốc sức chữa chạy cho chị L. Các bác sĩ cho biết, trong quá trình điều trị đã phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, để chữa cho mẹ và không ảnh hưởng tới thai nhi. Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã có những hỗ trợ kịp thời. Đỗ Bình An đã được sinh ra đúng như hy vọng lớn nhất của người mẹ và giấc mơ của người mẹ ấy sẽ còn được viết tiếp khi có sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm để em bé được lớn lên khỏe mạnh, ấm áp trong tình yêu thương của mọi người. Mọi đóng góp xin gửi về: - Đỗ Văn Hùng, STK 160098139 tại Ngân hàng Vpbank, chi nhánh Thăng Long. - Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng; STK 00200014483918 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) - CN Sở giao dịch. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. BS. Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Phòng Công tác xã hội, Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện K. Địa chỉ email: drbatinh1974@gmail.com, SĐT: 0913003689.