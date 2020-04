Người nước ngoài đồng loạt đăng “cảm ơn Việt Nam” giữa mùa dịch

Chủ nhật, 09:09, 19/04/2020

VOV.VN - Chiến dịch “Vietnam We Thank You – Việt Nam cố lên” do anh Wayne Worrell khởi xướng, để tỏ lòng cảm ơn Việt Nam.

VTC14