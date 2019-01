Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

Nguyên nhân ban đầu cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa có thể do chập điện Như tin đã đưa, đêm 19/1, chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ bốc cháy, và thiêu rụi một số ki ốt kinh doanh của các tiểu thương. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do chập điện. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa phát ra tại ki-ốt bán hàng hải sản khô. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã lan nhanh sang khu vực tập trung nhiều ki-ốt hàng hóa, thực phẩm dễ bén lửa như hải sản khô, bánh kẹo, hàng mã... Hiện trường vụ cháy (ảnh: Thanh niên) Do thời điểm cháy xảy ra ban đêm nên hầu hết các ki-ốt đang khóa cửa, bảo vệ và nhiều người dân đã đập cửa để tiến hành chữa cháy tại chỗ nhưng do ngọn lửa lớn nên công tác chữa cháy bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thanh Hóa đã huy động 6 xe chữa cháy cùng với hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng hơn 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Thiếu tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cánh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Khoảng 11h, đơn vị nhận được tin báo cháy và đến 11h20’, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn kể cả tàn cháy, đến 1h sáng thì xong. Do gần cơ quan anh em đến nhanh nên việc xử lý kịp thời, hàng mã, hàng chợ toàn hàng dễ cháy, nhất là dịp tết này”. Vụ cháy đã thiêu rụi 6 ki-ốt và gây thiệt hại cho một số cửa hàng khác. Về nguyên nhân vụ cháy, qua nắm bắt tình hình ban đầu có thể do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ./. Hiện trường vụ cháy lớn ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã thiêu rụi nhiều hàng hóa trong 10 ki ốt tại chợ đầu mối Đông Hương (thành phố Thanh Hóa). Chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa cháy giữa đêm Lửa kèm khói bao trùm chợ đầu mối TP Thanh Hóa đêm 19/1. Hàng chục tiểu thương nháo nhào di chuyển hàng hóa.