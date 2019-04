Nguyên nhân khiến thai nhi nặng 5,1 kg ở Bình Định tử vong

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về xử lý vụ thai nhi của sản phụ Trần Thị Ngọc Yến tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vào chiều 23/3, ngày 24/4, Sở Y tế tỉnh Bình Định có báo cáo về vụ việc này.



Theo kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn, thai nhi tử vong do kẹt vai trong quá trình sinh thường. Xảy ra việc này do việc tính toán trọng lượng thai nhi không chính xác dẫn đến chỉ định sinh không hợp lý.

Trung tâm y tế thị xã An Nhơn.

Về sai sót và trách nhiệm chuyên môn tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, Hội đồng chuyên môn kết luận sau: Việc thăm khám sản phụ thiếu chính xác, kết quả khám lâm sàng và siêu âm chưa tiên lượng hết tiểu sử 2 chu kỳ thai trước đây của sản phụ nên bác sĩ và điều dưỡng chỉ định sinh ngã âm đạo đối với trường hợp này dẫn đến tình trạng kẹt vai và tử vong thai nhi.

Cụ thể, nhân viên y tế tin tưởng vào kết quả siêu âm trước đó, vào chiều ngày 22/3 của cơ sở y tế tư nhân (trọng lượng thai nhi khoảng 3,5kg). Trong khi đó, sản phụ Trần Thị Ngọc Yến có tiền sử sinh con nặng ký. Thai nhi này nặng 5,1 kg, nhưng các bác sĩ và điều dưỡng chưa tiên lượng hết đã dẫn đến sai sót, khiến thai nhi tử vong trong quá trình sinh.

Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết: “Qua sự việc này, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm điểm kíp trực trên tinh thần hết sức cầu thị để thấy rằng chúng ta trong khai thác tiền sử người mẹ có thai to như thế. Hết sức lưu ý với thầy thuốc là không nên quá tin tưởng vào cận lâm sàng. Bởi vì siêu âm là phương pháp rất tốt để chẩn đoán trọng lượng của thai nhi. Tuy nhiên, không có nghĩa là tuyệt đối, với một bà mẹ tiền sử thai to như thế và chúng ta cần phải khám đi khám lại rất kỹ để ước tính trọng lượng như thế nào để có biện pháp xử lý tốt hơn”.

Trước đó, chiều 22/3, gia đình đưa sản phụ Yến đến phòng khám tư nhân ở An Nhơn để siêu âm. Theo kết quả siêu âm tại cơ sở này, thai nhi 39 tuần tuổi, nặng 3,5kg, hoàn toàn bình thường. Đến 2h30 sáng 23/3, sản phụ chuyển dạ và được đưa vào Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Trong lúc chờ sinh bác sĩ không tiên lượng được nên đã có quyết định để sinh thường dẫn đến thai nhi mắc kẹt. Khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thì thai nhi đã tử vong, rất may cứu được người mẹ./.

