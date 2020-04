Nhà bốc cháy giữa đêm, 5 người may mắn kịp thoát ra ngoài

Vào khoảng 23h09' ngày 7/4, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9, xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Diễn Châu, triển khai các đội hình chữa cháy kịp thời.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại phòng ngủ của căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy có 4 người lớn và 1 trẻ em đang ngủ bên trong, rất may tất cả đã kịp thời phát hiện thoát ra ngoài. Trong quá trình thoát nạn, 1 người không may bị ngạt khói nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện, hiện sức khoẻ đã ổn định trở lại.

Chỉ sau một thời gian ngắn đám cháy đã được khống chế, nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị hư hỏng sau vụ hỏa hoạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.