Nhà hàng BBQ phát nổ kinh hoàng, thổi bay hơn 10 tỷ đồng

Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng Nghệ An đã có kết luận chính thức về vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 20/3/2018 tại nhà hàng lẩu nướng BBQ Vinh (số 5, đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An).

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ.

Theo đó, nguyên nhân vụ nổ được xác định sau giờ làm việc nhân viên nhà hàng này quên khóa van tổng của hệ thống bình gas công nghiệp được đặt trong phòng kín dẫn đến rò rỉ khí gas. Khoảng 0h30 ngày 20/3, trong căn phòng này có thể có chập điện, tóe lửa khiến vụ nổ xảy ra. Vụ nổ làm thiệt hại 10 tỉ đồng, bao gồm cả cả tòa nhà 3 tầng và những hộ dân sống xung quanh.

Qua quá trình điều tra xác định vụ nổ này không có dấu hiệu hình sự. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong khu vực bếp của nhà hàng lẩu nướng có 8 bình gas công nghiệp được nối với nhau. Đến nay, chủ cơ sở này đang khắc phục thiệt hại, sửa chữa lại cửa hàng để tiếp tục kinh doanh.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 20/3, vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại nhà hàng lẩu nướng BBQ Vinh khiến cả một khu dân cư rung chuyển, náo loạn. Nhà hàng bị phá nát hoàn toàn phần ngoài, phần cửa kính bên ngoài bị phá nát, nhiều mảnh kính vỡ bị sức ép phá nát văng đi khắp nơi.

Hiện trường vụ nổ xảy ra trong đêm.

Nhiều bình ga cỡ lớn được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ.

Gian nhà chứa các bình gas phía sau sập đổ hoàn toàn, các cánh cửa và panô quảng cáo đều bị thổi tung, cửa cuốn của các cửa hàng cách đó cả trăm mét cũng bị sức ép từ vụ nổ làm méo mó. Lực lượng Cảnh sát PCCC Nghệ An và Phòng cảnh sát PCCC số 1 Công an Nghệ An được điều động đến dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân. Giám đốc Công an tỉnh đại tá Nguyễn Hữu Cầu và Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An trực tiếp có mặt để chỉ đạo./.

Tin mới nhất về vụ nổ lớn tại nhà hàng Sura BBQ TP Vinh VOV.VN - Vụ nổ còn làm ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà cách đó hàng trăm mét, nhiều nhà dân bị vỡ cửa kính, vỡ hỏng đồ dụng trong nhà.

Cháy nhà hàng Bếp Mường ở Hà Nội, nhiều người mắc kẹt bên trong VOV.VN - Vụ cháy tại nhà hàng Bếp Mường trên phố Cao Đạt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Cháy nhà hàng ăn uống, thực khách tháo chạy tán loạn VOV.VN - Một nhà hàng kinh doanh ăn uống ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa khiến nhiều thực khách tháo chạy tán loạn.

Ảnh: Cháy nhà hàng Nón bên bờ sông Hương, Huế VOV.VN - Khoảng 13h20 hôm nay (15/11), nhà hàng Nón ở bên bờ sông Hương (Huế) xảy ra cháy, cột khói đen có thể nhìn thấy từ phía xa.