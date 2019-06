Nhà máy nghìn tỷ ở Gia Lai thi công không phép gây chết người

Giữa trưa, trong đám tang ở thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đăk Pơ, ông Phạm Giỏi ứa lệ vì cái chết của người con trai mới vừa 36 tuổi.

Ông Giỏi cho biết, ông nhận tin dữ từ chiều 12/6, và chỉ biết rằng, con trai mình tử nạn khi đang thi công một hạng mục của Nhà máy đường An Khê, xã Thành An, thị xã An Khê, chứ chưa kịp tìm hiểu thêm các thông tin khác.

Trong nỗi tiếc thương, ông Giỏi chỉ mong các đơn vị liên quan cùng ngồi lại trao đổi, bàn bạc với gia đình để tìm hướng giải quyết.

Vị trí công nhân thi công Phạm Tấn Đức tử vong khi rơi ở độ cao 15m.

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc anh Phạm Tấn Đức tử vong, chúng tôi đến Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Theo bác sĩ Hồ Khắc Nhẫn, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm y tế An Khê, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Phạm Tấn Đức (36 tuổi) vào 15h46 phút ngày 12/6. Tuy nhiên, bệnh nhân Đức được xác định tử vong ngoại viện với nguyên nhân được những người đưa đến khai là rơi từ độ cao khoảng 15m.

"Thời điểm khám, thì nạn nhân mạch không, huyết áp không, đồng tử giãn 5 ly, chẩn đoán là tử vong ngoại viện, với đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập phổi. Như vậy khi được đưa vào viện, nạn nhân đã tử vong trước đó", bác sỹ Hồ Khắc Nhẫn cho hay.

Làm việc với đại diện lãnh đạo Nhà máy đường An Khê, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, ông Đặng Hồng Việt, Phó giám đốc Nhà máy xác nhận, anh Phạm Tấn Đức thiệt mạng khi đang thi công Nhà máy tinh luyện đường RE của công ty. Nhà máy tinh luyện đường này do Công ty hợp đồng với một đơn vị thi công tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thực hiện.

Ông Việt cũng cho biết Dự án có quy mô vốn tới gần 1.500 tỷ đồng và thừa nhận, công trình mới chỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ:“Công ty có ký với Công ty Hùng Vương, trụ sở ở Quy Nhơn hợp đồng để thi công. Các vấn đề thủ tục như ĐTM (đánh giá tác động môi trường), một số giấy tờ khác là đầy đủ, chứng nhận đầy đủ, chỉ còn thiếu giấy cuối cùng là giấy phép".

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động chết người, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra thi công công trình Nhà máy tinh luyện đường RE tại Nhà máy đường An Khê, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi.

Công trình có quy mô vốn đến gần 1.500 tỷ đồng nhưng chưa được cấp phép đã thi công.



Ông Trịnh Văn Sang, Phó giám Sở khẳng định, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi chưa được cấp phép xây dựng. Thậm chí, theo ông Sang, đến ngày 13/6, tức là một ngày sau sự việc công nhân Phạm Tấn Đức thiệt mạng khi thi công tại công trình, Công ty này mới nộp hồ sơ lên bộ phận một cửa của Sở Xây dựng, xin thẩm định thiết kế kỹ thuật. Việc thi công công trình khi chưa được cấp phép rõ ràng đã vi phạm các quy định về xây dựng. Việc thanh kiểm tra, điều tra đang được Sở Xây dựng cũng như các ngành của tỉnh và thị xã An Khê phối hợp làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

“Công trình chưa có giấy phép xây dựng nên Sở Xây dựng đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu UBND thị xã An Khê xử phạt theo thẩm quyền, đề nghị chủ đầu tư dừng tất cả mọi hoạt động liên quan. Đối với trường hợp tai nạn, Công an thị xã đang thụ lý. Nếu qua thu thập, điều tra có yếu tố hình sự thì sẽ xử lý theo Luật Hình sự. Theo Điều 298, Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, khoản 1 thì bị xử phạt từ 50-500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm", ông Sang nói thêm.

Cũng theo ông Trịnh Văn Sang, dù là công trình nghìn tỷ, Sở không hay biết gì về Nhà máy tinh luyện đường RE đã được xây dựng tại Nhà máy đường An Khê cho đến khi xảy ra sự việc công nhân thi công thiệt mạng. Sự việc này có trách nhiệm của cả Sở Xây dựng cũng như chính quyền cấp xã và thị xã An Khê khi không phát hiện, báo cáo kịp thời để xử lý./.