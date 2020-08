Nhà xưởng đang xây đổ sập, 3 công nhân bị thương nặng

Chiều 17/8, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập công trình đang xây dựng tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên.

Khung sắt nghiêng đổ sập đè lên công nhân

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, các công nhân đang thi công nhà xưởng rộng khoảng 200m2 tại tổ 4, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh thì bất ngờ khung sắt nghiêng rồi đổ sập xuống. Một số công nhân may mắn chạy thoát ra ngoài, 3 công nhân khác bị khung sắt nặng đè lên người bị trọng thương.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do quá trình thi công xây dựng không đảm bảo an toàn lao động. Theo lãnh đạo phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, công trình này đã có giấy phép xây dựng và mới khởi công được 10 ngày. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.