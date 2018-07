Nhậu với bạn rồi ra cầu nhảy xuống suối mất tích

Chiều 10/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm một thanh niên nhảy xuống suối Săn Máu (thuộc địa bàn phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) mất tích.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh NVC (38 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) và một nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà một người bạn ở cách suối Săn Máu khoảng 50m. Sau đó anh C. có tâm sự là buồn chuyện gia đình với những người trong bàn nhậu rồi nói với những người còn lại sẽ nhảy xuống suối.

Khu vực đoạn suối nơi nạn nhân nhảy mất tích

Ngay sau đó, anh C. đi ra cầu sắt bắc qua suối Săn Máu rồi bất ngờ nhảy xuống. Lúc này, hai người bạn chạy theo giữ lại nhưng không kịp. Do trời mưa to, nước đổ về khu vực này quá lớn nên nạn nhân đã bị nước cuốn đi.

Nhận được thông tin về vụ việc trên, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xác minh và tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân./.

