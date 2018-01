Nhiệt độ giảm đột ngột, cuộc sống người Hà Nội đảo lộn

Từ sáng sớm 9/1, không khí lạnh và mưa đã bao trùm toàn bộ khu vực Hà Nội và các vùng lân cận với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 9 đến 11 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến ngày 14/1 trời rét đậm, rét hại. Đây là đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa rét đến nay, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân.

Nhiều người dân Hà Nội chọn đi xe buýt để tránh rét.

Do trời rét đậm kết hợp mưa nên trong sáng 9/1, người dân Thủ đô gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Tại một số nút giao thông như: Minh Khai, Kim Ngưu, Lạc Trung, Lò Đúc, Đại Cồ Việt, đê Trần Quang Khải,... người đi đường rất vất vả, do trời mưa rét nên lưu lượng xe ô tô cá nhân đông gây ra ùn ứ cục bộ, giao thông nhiều nơi trở nên lộn xộn.

Chị Nguyễn Thu Trang, ở quận Hai Bà Trưng cho biết: “Sáng nay, trời rất rét và mưa, tôi thấy hôm nay là ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Sáng nay đi làm thì đường rất tắc vì trời mưa nên người ta đi ô tô nhiều hơn, mọi người đi lại vất vả, tôi đi từ nhà đến chỗ làm cũng mất hơn 1 tiếng. Với không khí lạnh như thế này mọi người phải cố gắng giữ gìn sức khỏe bằng cách mặc ấm không sẽ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, nhất là người già và trẻ nhỏ”.

Trời mưa rét nên nhiều phụ huynh có con nhỏ cũng gặp khó khăn trong việc đưa con đi học, do tại các khu vực cổng trường đều chật cứng xe cộ. Nhiều người phải để xe dưới lòng đường để đưa con vào tận trong trường, khiến lòng đường ách tắc, nhất là tại khu vực trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phố Lò Đúc. Do trời mưa rét nên một số phụ huynh đã chọn phương án cho con nghỉ học để đảm bảo sức khỏe, nhất là những gia đình có con nhỏ trong độ tuổi mầm non.

Giá rau, củ tại Hà Nội tăng mạnh so với tuần trước

Sáng 9/1, bà Nguyễn Thị Hậu ở phường Nguyễn Công Trứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phải cho 2 cháu nội nghỉ học vì rét đậm và mưa phùn. Ngoài việc mặc ấm cho các cháu, bà Hậu còn đi chợ nấu những món ăn nhiều dinh dưỡng và nóng để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

“Tôi phải mặc áo ấm, mặc áo dày, đi tất, đội mũ cho các cháu. Rét này thì tôi vẫn cho các cháu nghỉ học. Khi nào ấm lên thì tôi cho các cháu đi học tiếp”, bà Hậu nói.

Nhiệt độ ngoài trời đột ngột giảm sâu khiến người dân ra đường đều phải trùm kín người như mặc áo mưa, áo ấm, đeo khẩu trang, mũ để chống lại cái lạnh. Do mưa rét nên lượng di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe buýt cũng tăng lên đáng kể, tại các khu vực nhà chờ xe buýt ngày hôm nay đều chật kín người. Tuy nhiên, đối với những người lao động mưu sinh ngoài đường phố như xe ôm, bán hàng ăn vỉa hè thì thời tiết mưa rét đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của họ.

Anh Phạm Văn Khoa, làm nghề xe ôm cho biết: “Trời lạnh như thế này, tôi rất vắng khách, không có ai đi xe cả. Không có khách thì cũng phải chịu, chủ yếu đi làm chủ yếu là khách quen gọi thì đi chứ những ngày này khách lạ không có đâu. Trời lạnh như thế này xe ôm chúng tôi rất khó khăn”.

Thời tiết mưa rét cũng khiến giá rau củ tại các chợ ở Hà Nội rục rịch tăng. Trong đó, tăng cao nhất là cải xanh, cải ngồng (16.000-18.000 đồng/kg), su hào 7.000 đồng/củ, rau cần hơn 20.000 đồng/kg…Các loại súp lơ, su hào đang mùa thu hoạch, nhưng do thời tiết rét, rau không phát triển được, nên giá vẫn cao: súp lơ loại nhỏ 13.000 đồng/cây, loại to 17.000 đồng/cây.

Theo tính toán của các bà nội trợ, chi phí mua rau cho 1 bữa ăn gia đình khoảng 4 người ở thời điểm này ít nhất phải 15.000 - 20.000 đồng, gấp đôi so với trước.

Bà Hoàng Thị Vân, bán rau ở chợ Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Giá rau mấy hôm trước trời nồm thì rẻ, mấy hôm nay rét thì đắt. Rau muống hiện nay thì phải 12.000 đồng/mớ, rau cần to thì 15.000 đồng, cần nhỏ là 8.000 đồng/mớ”, bà Vân chia sẻ./.

Nhiệt độ xuống âm, Mẫu Sơn xuất hiện băng giá Trời mưa phùn, nhiệt độ xuống âm 0,3, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lần đầu tiên trong mùa đông này xuất hiện băng giá. Học sinh Hà Nội được nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C VOV.VN -Theo đó, học sinh Mầm non, Tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C trở xuống. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C trở xuống.