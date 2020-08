Nhiều ngành loay hoay vì thiếu hụt nhân sự quản lý, có kinh nghiệm

Theo báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam quý 2/2020, do Navigos Group vừa công bố, nhu cầu tuyển dụng mảng năng lượng tăng mạnh, đặc biệt là lĩnh vực điện gió và điện mặt trời. Nguyên nhân do tăng mạnh nhu cầu sử dụng năng lượng nói chung và điện nói riêng, đồng thời là sự tác động từ chính sách quy hoạch và phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong Quý 3 và Quý 4, tập trung chủ yếu ở khu vực miền trung (Ninh Thuận, Trà Vinh…).

Ngành năng lượng có nhu cầu tuyển dụng cao. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, hiệp định thương mại EVFTA được thông qua đã nâng cao vị thế của Việt Nam và thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư từ Mỹ và Châu Âu trong lĩnh vực Năng lượng. Nhiều dự án lớn đã và đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Một số dự án khác đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và hứa hẹn sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới.

Các dịch vụ tư vấn tuyển dụng cấp trung, cấp cao hiện đang là kênh hiệu quả nhất đối với các doanh nghiệp Năng lương do đáp ứng được nhu cầu nhân sự trong thời gian ngắn, đảm bảo được tiến độ dự án theo quy định Chính phủ.

Về yêu cầu tuyển dụng, do các dự án đều có sự tham gia của các đối tác nước ngoài nên nhà tuyển dụng yêu cầu khá khắt khe về chuyên môn, đồng thời yêu cầu khả năng tiếng Anh tốt, nhất là đối với các vị trí quản lý.

Navigos Search quan sát thấy có xu hướng dịch chuyển của nhiều chuyên gia nước ngoài trong mảng Năng lượng, chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn nhân sự và tìm kiếm các cơ hội được làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các chuyên gia/ kỹ sư cao cấp Việt Nam đang làm việc tại các dự án nước ngoài cũng thể hiện mong muốn quay về Việt Nam mặc dù thu nhập có thể thấp hơn, nhiều chuyên gia đã không tiếp tục gia hạn hợp đồng làm việc tại nước ngoài và sẵn sàng đón nhận các cơ hội việc làm tại quê nhà.

Do nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong nước tăng lên nhanh chóng, dẫn đến xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân sự đối với các vị trí quản lý, đặc biệt là các ứng viên có kinh nghiệm làm việc và triển khai các dự án có yếu tố nước ngoài. Trong bối cảnh này, ngành Năng lượng hứa hẹn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho chuyên gia người Việt muốn hồi hương lẫn chuyên gia nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

DN Nhật căng mình duy trì bộ máy nhân sự

Trong Quý 2 vừa qua, Navigos Search ghi nhận các công ty của Nhật mới thành lập tại Việt Nam chưa thể đi vào hoạt động sản xuất được do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đặc biệt, nhiều chuyên gia cấp cao người Nhật hiện giữ vị trí chủ chốt trong nhà máy chưa có điều kiện sang Việt Nam, dẫn đến việc ra quyết định tuyển dụng cho một số vị trí cũng bị trì hoãn theo. Trong bối cảnh sản xuất và kinh doanh khó khăn, một số công ty hiện đang áp dụng chính sách giảm giờ làm, giảm lương hoặc điều chỉnh lại nhân sự. Một số công ty khác, do tình hình của công ty mẹ bên Nhật cũng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm đóng cửa nhà máy trong một thời gian, hiện chưa xác định được khi nào thì hoạt động sản xuất kinh doanh của họ sẽ được tái khởi động. Trong bối cảnh này, rất ít các công ty Nhật có kế hoạch mở rộng mà chỉ tập trung duy trì bộ máy nhân sự, chỉ tuyển dụng thay thế khi có phát sinh.



Tuy nhiên, dự kiến trong Quý 4 sẽ có những sự biến động rõ rệt trong dịch chuyển đầu tư, từ đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tuyển dụng của một số doanh nghiệp. Đặc biệt, từ nửa cuối năm, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư Nhật Bản chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Dự kiến các nhà đầu tư mới sẽ tập trung vào khu vực Khu công nghiệp Thăng Long 3 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và Khu công nghiệp Đồng Văn 3 thuộc tỉnh Hà Nam.

Ngành Ngân hàng nói chung vẫn đang trong giai đoạn rà soát các chi phí vận hành theo thông báo cuả Thống đốc Ngân hàng, dẫn đến việc các nhu cầu tuyển dụng trong ngành hiện vẫn đang chững lại và chưa có dấu hiệu tái khởi động mạnh mẽ, đặc biệt đối với phân khúc tuyển dụng các ứng viên cao cấp.

Tuy nhiên, đối với phân khúc nhân viên và chuyên viên, tại các ngân hàng từ Quý 2 bắt đầu xuất hiện xu hướng tuyển dụng ồ ạt các vị trí kinh doanh để phục vụ cho dịch vụ bán chéo (cross sales) các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Nhu cầu tuyển dụng của Ngành hàng tiêu dùng nhanh trong Qúy 2 có tín hiệu khởi sắc nhưng vẫn thấp hơn khoảng 40% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân do các công ty trong Ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam hầu hết là công ty nước ngoài và đa quốc gia nên vẫn chịu ảnh hưởng gián tiếp từ tập đoàn mẹ và tình hình kinh doanh tại các thị trường khác. Do đó, doanh nghiệp vẫn đang hạn chế ngân sách cho tuyển dụng và chưa có kế hoạch tuyển các vị trí mới, chỉ ưu tiên tuyển các vị trí chiến lược thực sự cấp thiết cho doanh nghiệp. Đối với các công ty Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu hiện cũng đang phải tạm ngưng tuyển dụng cho các dự án đầu tư xuất khẩu ra nước ngoài.

Tuyển dụng sát sao, tái cơ cấu nhân sự và điều chỉnh phúc lợi trong ngành Bán lẻ

Đối với ngành Bán lẻ, sức tiêu thụ chậm lại và lượng khách hàng giảm mạnh trong Quý 2 dẫn đến tình trạng tồn kho (đặc biệt là ngành thời trang, mỹ phẩm và dịch vụ ăn uống). Từ đó, kế hoạch kinh doanh và doanh thu chịu nhiều ảnh hưởng nên doanh nghiệp buộc phải cắt giảm các chi phí đến mức tối đa (bao gồm chi phí tuyển dụng), Đồng thời nhiều doanh nghiệp buộc phải cơ cấu lại bộ máy tổ chức nên đã phải cắt giảm nhân viên, hoặc đề nghị nhân viên kiêm nhiệm thêm công việc của các vị trí khác thay vì tuyển thêm người mới để phụ trách.

Phía nhà tuyển dụng lẫn ứng viên đều gặp những thách thức nhất định trong tuyển dụng vào giai đoạn này. Theo đó, đối với nhà tuyển dụng, tình hình khó khăn của doanh nghiệp buộc họ phải điều chỉnh mức lương và giảm các phúc lợi cho các vị trí cấp trung cấp quản lý, kéo theo giảm sút khả năng thu hút các nhân tài tiềm năng và chất lượng. Đối với ứng viên, các cơ hội việc làm trong ngành cũng rất hạn chế trong thời điểm này, các quy trình phỏng vấn và việc lựa chọn cũng được nhà tuyển dụng tiến hành sát sao hơn trước do kỳ vọng vừa tuyển được ứng viên chất lượng nhưng vừa tiết kiệm được ngân sách tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Các dự án Giáo dục “ấm” dần, khắt khe tuyển nhân tài “chất” và có tư duy chiến lược

Theo quan sát của Navigos Search, thị trường đã ấm lại so với giai đoạn từ tháng 3 – tháng 5 năm nay, sự thay đổi rõ rệt nhất có thể nhìn thấy thông qua nhu cầu tuyển dụng ở các dự án mới trong mảng giáo dục (thiết lập hệ thông các trường quốc tế mới, các trường song ngữ ở phân khúc tầm trung trở lên). Xuất hiện các dự án mới phần lớn được đầu tư bởi các nhà đầu tư nước ngoài, xu hướng đầu tư này một phần đến từ nhận định về tiềm năng của thị trường Việt Nam trong giai đoạn dài hạn và hiểu được nguyện vọng của các gia đình trong việc đầu tư về giáo dục cho con.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng vẫn ổn định nhưng khả năng sẽ sự cạnh tranh sẽ tăng cao hơn đối với ứng viên khi tìm việc trong lĩnh vực Giáo dục, do doanh nghiệp bắt đầu có những tiêu chí tuyển dụng kỹ lưỡng hơn và cẩn thận hơn trong việc lựa chọn ứng viên phù hợp. Theo đó, do nhiều doanh nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhà tuyển dụng vẫn ưu tiên tìm được nhân tài chất lượng và có “ngân sách lương” hợp lý, đồng thời kỳ vọng các ứng viên phải có tư duy chiến lược nhằm đề xuất được những kế hoạch phù hợp giúp doanh nghiệp phát triển trong trạng thái “Bình thường mới”./.