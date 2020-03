Nhức nhối nạn sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Bình Dương

Đây là đối tượng dễ bị các phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, cho nên việc ngăn ngừa, phòng, chống ma túy trong giới trẻ là vấn đề bức thiết mà Bình Dương cần quan tâm.

Việc sử dụng ma túy hiện không còn lén lút mà công khai, thậm chí giới trẻ còn rủ nhau chơi ma túy tập thể tại nhà riêng, nhà nghỉ, quán karaoke. Mới đây nhất, vào giữa tháng 3/2020, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đột kích vào quán karaoke Nam Dương, ở phường An Phú, thành phố Thuận An bắt giữ 36 nam, nữ đang trong tình trạng phê ma túy; hay khi liên ngành của Bình Dương tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury cũng ở phường An Phú phát hiện hàng trăm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tất cả còn rất trẻ.



Công an phát hiện hàng trăm thanh niên nam, nữ sử dụng ma túy tại một quán bar ở Bình Dương

Theo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương, mỗi năm lực lượng phát hiện, bắt giữ cả ngàn đối tượng liên quan đến ma túy, hầu hết hết có độ tuổi dưới 18 hoặc từ 18 đến 30. Đa số đối tượng học hành đang dở dang, bỏ học giữa chừng.

Hậu quả nhãn tiền đã được nhìn thấy rõ, trong đó có đó là những vụ án man rợ xảy ra do giới trẻ sử dụng ma túy như: Nam thanh niên "say" ma túy giết hại cụ ông 84 tuổi ở huyện Phú Giáo; hay vụ nữ sinh 14 tuổi lên cơn “ngáo” đâm chết cha ruột ở thành phố Thủ Dầu Một.



Bác sĩ Phạm Đăng Cửu, Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, ma túy để lại nhiều hệ lụy khôn lường: “Khi sử dụng ma túy ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Về thể chất gây ra một số bệnh lí như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thận. Đối với tinh thần ở giai đoạn cấp tính, ma túy làm ra triệu chứng như ảo giác, hoang tưởng, hoặc các hành vi kích động khiến người nghiện tấn công người khác. Về lâu dài, ma túy ảnh đến tâm lí, nhân cách người nghiện tách rời khỏi xã hội”.

Ma túy, thuốc lắc và cỏ Mỹ được giới trẻ Bình Dương sử dụng

Gia đình cũng phải có trách nhiệm đẩy lùi ma túy



Ma túy hủy hoại nhiều cá nhân và gia đình và đang trở thành vấn đề nhức nhối, đáng báo động trong toàn xã hội. Trước thực trạng đó, Bình Dương đã và đang tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên, công nhân lao động nhằm đẩy lùi ma túy đang đi sâu vào cuộc sống của giới trẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cho biết, Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong cả nước, lực lượng lao động từ các nơi khác đến sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Từ đó, các loại hình tệ nạn xã hội ngày càng đa dạng và tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Cho nên, Tỉnh đoàn Bình Dương đã phát động các Chương trình như: “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực về công tác phòng, chống ma túy", “Thanh niên nói không với ma túy”…:

"Chúng tôi đã thực hiện những chuỗi tuyên truyền, phối hợp với xã, phường, thị trấn, với các chủ nhà trọ để từng khu nhà trọ được tuyên truyền phòng, chống ma túy. Thành lập các Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân tuyên truyền các bạn những thủ đoạn, kỹ năng phòng chống ma túy giúp các bạn có lối sống lành mạnh, sức khỏe tốt”, bà Xuân nói.

Sa vào ma túy, để sau đó từ bỏ không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với giới trẻ. Những năm gần đây, ở Bình Dương, tỷ lệ tái nghiện khá cao, trong đó có người tái nghiện lần 2, lần 3. Mỗi lần trở lại với “nàng tiên nâu” con nghiện càng khó cai nghiện và lại tiếp tục lôi kéo những người khác cùng chơi. Để đối tượng sau cai không tái nghiện là vấn đề nan giải.

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi cai nghiện tại cơ sở, địa phương sẽ theo dõi, động viên, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Tác động ma túy là tác động sinh học đòi hỏi bản lĩnh của mỗi cá nhân phải tự ý không tái nghiện.

"Ông bà ta nói “đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, người chạy lại chúng ta dang tay giúp đỡ nhưng đã giúp đỡ, giáo dục vẫn cố tình đi vô con đường xấu thì cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn. Những người cố tình tái nghiện cần phải hình sự hóa, xem họ là tội phạm, bởi đối tượng này không chỉ gây ra hậu quả tác hại cho bản thân họ, cho gia đình họ và cho toàn xã hội”, Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn nói.

Tuy nhiên, để hạn chế những hệ lụy nguy hiểm từ sử dụng trái phép chất ma túy, ngoài việc tập trung tuyên truyền thì Bình Dương cần quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy. Bởi hiện nay việc mua ma túy khá dễ dàng, công khai, lan tràn kể cả trên mạng xã hội. Song song đó, chính gia đình cũng phải có trách nhiệm giáo dục con em, không thể ủy thác cho xã hội, nhà trường. Có như vậy mới mong lớp trẻ tránh xa ma túy để có cuộc sống tốt đẹp hơn./.