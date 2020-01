Những “bóng hồng” CSGT trên đường phố Hải Dương

Từ ngày 1/1/2020, Công an TP Hải Dương điều động toàn bộ nữ CSGT của đơn vị cùng các chiến sỹ nam trực tiếp xuống phố điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia giao thông nhằm xây dựng hình ảnh lực lượng CSGT thân thiện, nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Đây là một trong những hoạt động của Công an TP Hải Dương trong thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo ATGT và ANTT trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý.

Ngay từ sáng ngày 1/1, 9 nữ CSGT được điều động tham gia điều tiết giao thông tại 3 điểm tập trung nhiều phương tiện lưu thông gồm: ngã tư Máy Sứ, ngã tư Đông Thuỵ và ngã tư giao cắt giữa đường Bạch Đằng và đường Chương Dương. Đây là những nơi tập trung nhiều phương tiện giao thông cơ giới mỗi ngày.

Các nữ CSGT và đồng nghiệp có mặt từ 6h30' - 8h sáng và từ 16h - 17h30' chiều hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, người thường xuyên đi làm qua nút giao thông ngã tư Đông Thuỵ chia sẻ: “Lần đầu tiên thấy các nữ cảnh sát điều khiển giao thông, tôi hơi bất ngờ, nhưng với sự điều tiết giao thông của các nữ cảnh sát, bản thân tôi cũng ý thức hơn trong việc chấp hành luật lệ giao thông vì cùng là phụ nữ nên tôi rất thấu hiểu những vất vả trong công việc của các nữ CSGT. Việc phái nữ điều khiển giao thông giúp chúng tôi cảm thấy thân thiện hơn với lực lượng cảnh sát giao thông”.

Đây là một trong những hoạt động của Công an TP Hải Dương về xây dựng lực lượng thân thiện, nhân văn vì nhân dân phục vụ và là điểm mới trong thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo ATGT và ANTT trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý.

Trung tá Phạm Như Hiển, Phó Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết: “Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP đã lựa chọn những cán bộ nữ hiện có của lực lượng công an TP tăng cường cho lực lượng CSGT với nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn giao thông tại những điểm nút giao thông phức tạp, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, góp phần kìm chế, giảm tai nạn giao thông, trật tự giao thông, văn minh đô thị được nâng lên”.

Hình ảnh những nữ cảnh sát với trang phục vàng, găng tay trắng muốt cùng chiếc gậy chỉ huy giao thông đã gây ấn tượng đối với nhiều người dân tham gia giao thông. Đó là niềm động viên to lớn để những chiến sĩ nữ CSGT nói riêng, lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương nói chung thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự giao thông trên địa bàn, góp phần không nhỏ để xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an thân thiện, nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Đại úy Nguyễn Thúy Hà, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP Hải Dương rất vinh dự và hào hứng khi thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao góp phần đảm bảo ATGT trong những ngày nghỉ lễ, Tết.



“Khi tham gia nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các nút giao thông thì bản thân tôi nhận rõ được chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cảm thấy rất tự hào được góp 1 phần công sức của mình vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Đại úy Nguyễn Thúy Hà nói.



Trong thời gian tới, Công an TP Hải Dương sẽ duy trì thường xuyên việc đưa nữ CSGT xuống đường làm nhiệm vụ điều tiết giao thông vào giờ cao điểm ,qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định về đảm bảo ATGT, đồng thời thay đổi cách nhìn gần gũi hơn đối với người dân./.