Những hình ảnh kỳ dị trong khu tập thể cũ bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

Khu tập thể L1, L2 số 93 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) có vị trí và mặt tiền đắc địa trên phố Láng Hạ được xem là khu đất "vàng" của giới bất động sản. Được biết khu tập thể cũ này nằm trong dự án cải tạo xây dựng lại nhưng trong nhiều năm nay vẫn chưa được triển khai. Chính vì vậy nơi đây trở thành khu nhà hoang... ...với hình ảnh đổ nát, hoang tàn. Các dãy hành lang hay trong các căn nhà nhỏ hẹp chất đầy gạch đá, rác thải. Tuy điện nước đã bị cắt hoàn toàn nhưng nơi đây vẫn có người bám trụ sinh sống Theo nhiều nguồn tin, đây là 1 dự án cải tạo xây dựng lại 2 khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ do Công ty CP Bất động sản Vinaconex làm chủ đầu tư. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành một tổ hợp chung cư - văn phòng - thương mại - dịch vụ hấp dẫn Tuy nhiên, nhiều năm qua, mặc dù người dân đã chuyển đi để chủ đầu tư tiến hành giải phóng mặt bằng nhưng cho tới nay không hiểu vì lý do gì mà khu nhà tập thể trên vẫn tồn tại là đống đổ nát giữa lòng Thủ đô. Đồ thờ cúng vứt lại trong các khu nhà. Kim tiêm vứt ngay cạnh một con ma-nơ-canh đã mất đầu và chân trông rất khiếp đảm, Những hình ảnh "lạnh gáy", có dấu hiệu do con người tạo ra. Những bức tượng, những con búp bê được sắp đặt kỳ quái, khó hiểu bên trong hai khu nhà này. Khu nhà này tạo ra những hình ảnh nhếch nhác ngay giữa trung tâm Hà Nội. Bên trong bị đập phá, lối đi sâu hun hút, kết cấu hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng, nhiều đồ dùng, ban thờ của các hộ dân còn sót lại. 1e25e724dad0879308c1ca530dbd07b2/5af3ef6a/2018_05_08/Tf9PiifYyCyteVAro2PZA/Produce_1.mp4

