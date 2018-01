Những loại vaccine bắt buộc phải tiêm chủng từ năm 2018

Theo đó, các bệnh truyền nhiễm và vaccine thực hiện tiêm bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), áp dụng cho trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi, gồm 10 bệnh: viêm gan virus B, bệnh lao, bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, bệnh bại liệt, bệnh do vi khuẩn Haemophilus influenzae týp B, bệnh sởi, viêm não Nhật bản B và Rubella.

Trong số 10 vaccine trên, có 2 vaccine được chỉ định bắt buộc tiêm cho trẻ sơ sinh. (Ảnh minh họa)

Tất cả các trẻ tiêm 10 vaccine này đều được miễn phí do ngân sách nhà nước chi trả. Trong số 10 vaccine trên, có 2 vaccine được chỉ định tiêm bắt buộc cho trẻ sơ sinh là tiêm vaccine viêm gan virus B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh và vaccine lao - tiêm một lần cho trẻ trong vòng 1 tháng đầu sau sinh.

So với quy định cũ, danh mục các vaccine này đã giảm 13 loại (gồm viêm gan virus A, viêm gan virus B, lao, quai bị, thương hàn, sốt vàng, thủy đậu, Rota virus, uốn ván, viêm màng não do não mô cầu, viêm phổi do phế cầu, viêm màng não do vi khuẩn Hib…) không còn trong danh mục tiêm bắt buộc.

Việc xác định phạm vi và đối tượng sử dụng vaccine thuộc danh mục quy định bắt buộc sẽ do Sở Y tế các địa phương xem xét, quyết định hoặc theo chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở tình hình dịch bệnh, điều kiện cung ứng vaccine./.

