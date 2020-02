Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia

Hiện đã tìm được thi thể 2 là chị Nguyễn Thị Ái và con gái Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. 4 người còn mất tích là cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (con chị Ái), ông Nguyễn Đình Ba, em Nguyễn Hữu Hoàng và một người tên Huệ. Tất cả cùng ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Chiều tối 25/2, ngay sau khi kết thúc cuộc họp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tới hiện trường vụ tai nạn. Ông Thanh yêu cầu các thủy điện dừng xả nước phát điện để thuận lợi trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích; đồng thời chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số.

Như VOV đã đưa tin, vào khoảng 15h30 chiều 25/2, trên sông Vu Gia, đoạn qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, nhóm 10 người dân địa phương đi về qua sông bằng đò thì gặp nạn. Lực lượng chức năng và người dân đã cứu vớt được 4 người (3 người sức khoẻ đã ổn định, 1 người đang cấp cứu), 6 người còn lại mất tích.

Tối cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, địa phương cũng vừa tìm được tin thể 2 nạn nhân.

Ông Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng có mặt tại hiện trường.

Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết trong đêm tối việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.



“Thứ nhất là do trời tối, thứ hai là do sóng mạnh hơn so với ban ngày nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã chúng tôi tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại”.

Chiều 25/2, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chỉ đạo khắc phục hậu quả và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân./.