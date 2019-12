Nỗi đau mang tên rượu bia trong vụ tai nạn ở Phú Yên

Uống rượu bia, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện, gây ra tai nạn giao thông khiến nhiều gia đình gánh chịu những nỗi đau tột cùng là những điều đã được cảnh báo.

Cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh và con gái là 2 trong số 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ở tỉnh Phú Yên.

Di ảnh của hai mẹ con cô giáo Bảo Linh (Ảnh Thanh Tuấn)

Tại nhà cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh, 40 tuổi, trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, nhiều thầy cô, bạn bè, học sinh đến viếng, chia buồn với gia đình. Trên bàn thờ, trước di ảnh của 2 mẹ con cô Linh, nghi ngút khói hương, ai thấy cũng xót xa.

Cô giáo Trần Thị Mộng Tuyền, giáo viên Tiếng Anh, trường THCS Trần Kiệt cho biết, cô giáo Linh dạy môn Địa lý gắn bó với trường đã hơn 14 năm. Cô Linh là người hiền lành, dễ mến, được đồng nghiệp tin yêu, học trò kính trọng. Nghe tin 2 mẹ con cô giáo Linh bị tai nạn, ai cũng tiếc thương.

Người thân nạn nhân nghẹn nghào trước những cái chết đau lòng (Ảnh Thanh Tuấn).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Võ Duy Đô, 31 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa là người điều khiển xe bán tải trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá 3 lần qui định và không có giấy phép lái xe ô tô. Khi lưu hành theo hướng Bắc Nam trên QL29, đến km 21+ 300 thì chiếc xe này tông trực diện vào 1 chiếc xe đạp điện và 2 xe máy cùng đi cùng chiều gây ra hậu quả thảm khốc, làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng.

Ông Lê Văn Đính, Xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa kể lại: "Nghe tin chạy ra thấy người nằm cục cục chứ không biết sống chế thế nào. Người dân ai thấy cũng hốt hoảng".

Xóm làng u buồn bởi những vành khăn tang trắng toát (Ảnh Thanh Tuấn)

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến huyện Đông Hòa thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cũng đã sớm vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý nghiêm người gây ra tại nạn; Chính quyền địa phương tìm cách hỗ trợ gia đình các nạn nhân.



"Đề nghị Ủy ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo chấp hành về luật giao thông, việc uống rượu bia thì không lái xe. Đề nghị Công an tỉnh và Ban an toàn giao thông cần tăng cường huy động, kiểm soát để đảm bảo an tòan giao thông", ông Dương cho biết./.