Nữ sinh lớp 10 ngã ra đường và bị xe tải cán tử vong tại chỗ

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng, ngày (24/12), tại khu vực trước cửa nhà số 3 đường Lê Thánh Tông (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đang thi công lát vỉa hè.

Xe ô tô tải BKS 15C-01899 do Nguyễn Viết V. (sinh năm 1981, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển va chạm với xe máy điện BKS 15 MĐ1 – 50559 do em Dương H.Q. (sinh năm 2004, học sinh 10 trường THPT Anhxtanh (Hải Phòng) điều khiển. Hậu quả, em Q. tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường đang thi công lát vỉa hè. Nhiều vật liệu xây dựng, như: cát, sỏi… ngổn ngang dưới lòng đường. Em Dương H.Q. đang điều khiển xe máy điện theo hướng từ cổng Cảng 4 về ngã ba Nguyễn Trãi – Lê Thánh Tông thì bất ngờ trượt ngã do đi qua khu vực có nhiều cát, sỏi. Ngay lúc đó, xe tải BKS 15C-01899 từ phía sau đi tới; em Q bị cuốn vào gầm xe và tử vong.

Nạn nhân ngã ra đường và bị xe tải cán qua, tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hải Phòng), Công an quận Ngô Quyền đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.