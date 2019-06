Nữ sinh xinh đẹp “mất tích” bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Ngày 26/6, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát đi thông báo tìm người. Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 25/6, em Lê Diệu Linh (SN 2003, trú tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Quỳnh Lưu 1) đi khỏi nhà. Sau khi rời nhà, em Linh "mất tích". Đến chiều ngày 26/6, gia đình và người thân không liên lạc được với em Linh cũng như không biết em ở đâu.

Nữ sinh Lê Diệu Linh đã “mất tích” sau khi rời khỏi nhà.

Lê Diệu Linh cao 1 m 60, nặng 50 kg, tóc đen ngắn ngang vai, đeo kính cận. Khi đi khỏi nhà, em mặc quần bò màu xanh, áo sơ mi trắng đồng phục, đeo balô. Gia đình và người thân đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích gì của nữ sinh này.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình, Công an huyện Quỳnh Lưu lập tức thông báo tìm kiếm người, đồng thời chia sẻ lên các trang mạng xã hội để sớm có thông tin về em Lê Diệu Linh.

Cơ quan công an kêu gọi ai phát hiện tung tích hay có thông tin về em Lê Diệu Linh xin liên hệ theo số điện thoại của chị Hương (mẹ em Linh): 0969.576.288 hoặc ông Hiền - Công an huyện Quỳnh Lưu: 0375.893.424.