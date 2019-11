Nữ tài xế Mercedes đâm liên hoàn chết người ở Hà Nội ra trình diện

Theo thông tin từ lực lượng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, người phụ nữ lái ô tô Mercedes GLC 250 BKS 30G-007.85 đâm hàng loạt phương tiện (xe máy, xe đạp điện và xe đạp) và khiến các xe bốc cháy, 1 người tử vong đã trình diện tại công an phường Trung Hòa.

Sau tai nạn các phương tiện bốc cháy ngùn ngụt.

"Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nữ tài xế ô tô Mercedes GLC 250 BKS 30G-007.85 đã đến công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) trình diện. Danh tính nữ tài xế được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Sau khi làm việc, công an phường Trung Hoà đã bàn giao nữ tài xế này cho Đội cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy xác minh, xử lý", 1 cảnh sát cho biết.

Như đã đưa, vào khoảng 7h sáng ngày 20/11, tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy) hướng đi từ Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều phương tiện bị cháy trơ khung.

Xế hộp Mercedes cùng nhiều phương tiện bốc cháy trơ khung.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một nữ tài xế lái xe ô tô Mercedes GL 250 BKS 30G-007.85 đâm liên hoàn vào hàng loạt xe máy và xe đạp khiến 3 xe bị cuốn vào gầm bốc cháy trơ khung cùng xe ô tô Mercedes, 1 phụ nữ khoảng 25 tuổi tử vong tại chỗ.

(Clip: Hoang T Nguyen)

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, danh tính nạn nhân tử vong và những người liên quan.

Báo điện tử VOV tiếp tục cập nhật./.