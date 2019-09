Phà Cát Lái ùn ứ do quá đông người dân trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ ​

Hôm nay, đông đảo người dân đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giao thông các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố không bị ách tắc, riêng phà Cát Lái (Quận 2) có ùn ứ do phương tiện đổ về đông.

Phà Cát Lái

Tại tuyến đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, lượng xe đổ về Bến xe miền Tây tuy có đông hơn bình thường nhưng không xảy ra ùn ứ. Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây cho biết thường cao điểm phục vụ của Bến là dịp trước lễ nên hôm nay bến hoạt động bình thường. Lượng khách qua bến ước đạt 42 – 45.000 người (bình thường 30.000 người), tuy nhiên không có nhiều biến động. An ninh trật tự trong bến và trước cửa bến xe được đảm bảo.



Tương tự, tại cửa ngõ phía Đông, lượng xe qua cầu Bình Triệu đổ về Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng không quá đông. Vì thế, hoạt động trong bến xe và an ninh trật tự, an toàn giao thông bên ngoài các tuyến đường quanh bến xe được đảm bảo. Dự báo, lượng xe khách đổ về bến sẽ trở nên rất đông vào rạng sáng mai (3/9) là ngày đầu tiên đi làm sau lễ.

Đường Kinh Dương Vương - cửa ngõ bến xe miền Tây thông thoáng.

Ngoài ra, lượng xe đổ về TPHCM trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây tuy đông hơn bình thường nhưng cũng không đến nỗi ùn tắc như các cuối tuần.



Bến xe Miền Tây

Trong khi đó, tại phà Cát Lái, lượng khách qua phà chiều nay quá đông dẫn đến ùn ứ, nhất là ở phía đầu huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách Bến phà Cát Lái cho biết, bến đã huy động toàn bộ 7 phà và lực lượng nhân viên, kết hợp với lực lượng cánh sát giao thông, công an khu vực ở hai đầu bến để đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, do lượng người đổ về quá đông nên phà Cát Lái vẫn xảy ra ùn ứ từ đầu giờ chiều đến cuối buổi.

Theo ông Tuấn, nếu không nhanh chóng điều các phà từ Vàm Cống về để giải quyết thì tình trạng ùn ứ sẽ còn tiếp diễn./.