Phạt 2 xe làm rơi học sinh, điều tra hành vi làm giả giấy phép lái xe

Theo đó, Công an TP. Biên Hoà đã ra quyết định xử phạt số tiền 2.750.000 đồng đối với ông Trần Thúc Định (35 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hoà) với các lỗi: điều khiển xe ô tô vận chuyển hành khách tháo bớt ghế, xe không có đủ thiết bị chữa cháy, xe không có hợp đồng vận chuyển. Ông Định là người điều khiển xe ô tô 16 chỗ làm rơi 3 học sinh trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa).

Chiếc xe hết hạn đăng kiểm làm rơi 2 học sinh trường Tiểu học Diên Hồng (huyện Trảng Bom).

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phát An (đơn vị quản lý chiếc xe) cũng bị xử phạt số tiền 17 triệu đồng, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 2 tháng và tem kiểm định do các lỗi: không niêm yết tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở mặt ngoài hai bên cánh cửa xe ô tô chở khách theo quy định; tự ý tháo bớt không đúng thiết kế của nhà sản xuất.



Công an huyện Trảng Bom xử phạt số tiền 15 triệu đồng đối với tài xế Cao Tuấn Việt là người lái chiếc xe biển kiểm soát 60V-8429 đã hết đăng kiểm làm rơi 2 học sinh ở trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Các lỗi ông Việt vi phạm gồm: sử dụng giấy phép lái xe giả; xe không có phù hiệu; xe có chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng; xe vận không có hợp đồng vận chuyển; tháo bớt ghế xe; chủ xe không làm thủ tục sang tên xe.