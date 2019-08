Phạt gần 600 triệu đồng công ty gây ô nhiễm môi trường ở Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An với số tiền lên tới 594 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Cụ thể, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An vi phạm các quy định xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Công ty này xả nước thải có chứa thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 21 lần và COD vượt quy chuẩn hơn 16 lần...

Đồng thời, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn trước khi thải vào môi trường.

Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là nơi trực tiếp thu, xử lý rác thải cho TP Vinh và các địa phương lân cận, bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ tháng 12/2012.

Thời gian qua, người dân sống gần Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phản ánh, trong quá trình hoạt động, khu xử lý chất thải này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh./.