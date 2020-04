Phát hiện 2 cơ sở có hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nắm tình hình, thu thập thông tin trên địa bàn quản lý, sáng 3/4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở do bà Nguyễn Thị Tím làm chủ. Địa chỉ: A3, 25, đường số 10, khu dân cư Trần Anh, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.



Đồng thời, tiến hành kiểm tra cơ sở do bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm chủ. Địa chỉ: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (gần cơ sở bà Nguyễn Thị Tím).

Khẩu trang sử dụng 1 lần được tái chế để đưa ra thị trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở nêu trên có hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng để đưa ra thị trường tiêu thụ. Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật.

Tạm giữ tại cơ sở của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 17.500 cái khẩu trang y tế đã đóng vào hộp (50 cái/hộp) mang nhãn hiệu HAFAVINAPRO, 2.500 cái khẩu trang y tế đã đóng vào hộp (50 cái/hộp) mang nhãn hiệu Gauze Mask VINAPRO, 99 chai nước rửa tay nhãn hiệu Handwash, loại 250ml/chai; 33 chai nước rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu BIGCARE loại250ml/chai.

Tạm giữ tại cơ sở của Bà Nguyễn Thị Tím 255 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng, 830 vỏ hộp khẩu trang y tế nhãn hiệu các loại, 2.000 cái khẩu trang y tế đã đóng vào hộp (50 cái/hộp) mang nhãn hiệu HAFAVINAPRO, 2.300 cái khẩu trang y tế đã đóng vào túi nylon (10 cái/túi nylon).

Hàng nghìn khẩu trang đã và chuẩn bị được tái chế bị phát hiện.

Đội QLTT còn tạm giữ tại cơ sở của bà Tím 148 bộ đồ bảo hộ y tế không có nhãn hiệu, 2 kg dây thun trắng (để làm quai đeo khẩu trang), 422 chai nước rửa tay nhãn hiệu Handwash, loại 250ml/chai; 235 chai nước rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu BIGCARE loại 250ml/chai; 96 chai nước rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu Seifa; 36 chai và 30 lít dung dịch màu xanh không có nhãn hiệu; 2 bàn ủi là phương tiện tái chế khẩu trang.

Hiện vụ việc đang được Đội QLTT số 1 xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.