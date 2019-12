Phát hiện 450 tấn xít không rõ nguồn gốc

Hôm nay (30/12), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý một tàu vỏ sắt vận chuyển 450 tấn xít (tức là sản phẩm ngoài than) không có hóa đơn chứng từ trên sông Đá Vách, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tàu vỏ sắt BKS BN-1391 chở 450 tấn xít không rõ nguồn gốc.



Tàu vỏ sắt biển kiểm soát BN-1391 do Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1987, trú tại thôn Bạch Đằng, xã Nhân Huệ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra phát hiện khoảng 450 tấn xít (sản phẩm ngoài than) không có hóa đơn, chứng từ.

Đông khai mua số xít trên tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng trên đường đưa về Hải Dương bán cho các hộ kinh doanh thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao phương tiện cho Công an thị xã Đông Triều điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.