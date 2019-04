Phát hiện lợn chết thả trôi trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

Ngay trong 31/3, chính quyền xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương đem chôn lợn chết. Trong thời điểm tỉnh này đang bùng phát dịch tả lợn Châu Phi, việc lợn chết được vứt xuống kênh mương khiến người dân lo lắng.

Chiều 31/3, bà Hoàng Thị Cúc, ở thôn Trúc Khê, xã Cam An, huyện Cam Lộ phát hiện 2 con lợn chết nổi trên kênh Trúc Khê ở cạnh nhà. Mỗi con nặng khoảng 30 kg, đã phân hủy bốc mùi hôi thối, bám đầy ruồi nhặng. Ngay sau đó, bà Cúc báo lên chính quyền xã. Bà Cúc không rõ số lợn chết vì nguyên nhân gì. Trong thời điểm dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát tại tỉnh Quảng Trị, việc lợn chết càng khiến người dân thêm lo lắng. Theo bà Hoàng Thị Cúc, số lợn chết bị vứt xuống kênh mương gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Vị trí người dân phát hiện lợn chết bốc mùi.

“Tôi thấy ô nhiễm môi trường, ruồi nhặng bu đầy mà xung quanh hôi thối chịu không nổi, sau đó gọi vào xã để cử người đem đi chôn. Trong thời điểm này thì tôi cảm thấy lo lắng, người dân còn hoang mang, vậy mà không biết ai mà có heo chết không đem đi chôn mà đi vứt dọc mương”- bà Cúc nói.

Chính quyền xã Cam An, huyện Cam Lộ đã cử lực lượng gồm thú y, dân quân khẩn trương tiêu hủy số lợn chết trôi trên kênh. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Cam An cho biết, địa phương đã báo cáo lên các ban ngành liên quan. Xã không có lực lượng chuyên môn để tiến hành lấy mẫu đưa đi xét nghiệm xem lợn chết vì nguyên nhân gì. Kênh Trúc Kinh chảy qua xã Cam An (huyện Cam Lộ); Gio Quang (huyện Gio Linh) và phường Đông Giang (thành phố Đông Hà).

“Sau khi nhận phản ánh của người dân thì xã về đó xem và xử lý ngay vì nếu không xử lý ngày thì sẽ nguy hiểm, lây lan đến chăn nuôi của người dân, làm thiệt hại kinh tế. Khuyến cáo các gia trại, trang trại bơm sát trùng chuồng trại, rải vôi xử lý và phòng”- ông Trần Văn Nam cho biết./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

