Phát hiện một lượng lớn khẩu trang “thải” trong kho phế liệu

Chiều nay (2/3), Công an huyện Bình Chánh TP.HCM cho biết, vừa thu giữ một lượng lớn khẩu trang ở kho phế liệu của ông Sỹ Nhộc Pẩu, 49 tuổi tại địa chỉ ở tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM để điều tra làm rõ xuất xứ, hành trình của lượng khẩu trang này.

Số khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện.

Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng công an huyện Bình Chánh cho biết, trước đó, vào chiều 28/2, UBND xã Vĩnh Lộc B nhận tin báo về một địa điểm thu mua phế liệu đang tập kết một lượng lớn khẩu trang nên phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, Công an huyện Bình Chánh kiểm tra.

Tại hiện trường là nhà kho ở tổ 12, ấp 3, lực lượng chức năng phát hiện một lượng cực lớn khẩu trang được chất trong nhà kho tạm bợ. Tất cả khẩu trang này được chất hàng chục bao tải nhựa, nilon; trên sàn nhà cũng có khẩu trang rời nằm la liệt cùng các loại phế liệu khác như rác nhựa.

Công an đã thu giữ 1.270kg chất thải, trong đó có 780kg khẩu trang. Khai báo với cơ quan chức năng, chủ số hàng là ông Sỳ Nhộc Pẩu (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Phú) cho biết, mới thuê địa điểm này làm nhà kho để tập kết phế liệu. Còn số khẩu trang này gom từ ba ngày trước mua từ một người phụ nữ, là hàng lỗi của công ty sản xuất khẩu trang. Số khẩu trang sau đó được sửa lại để bán cho một người khác nhưng cũng chưa xác định là ai.