Phát hiện nhiều cuốn lịch và lịch trên điện thoại bị sai ngày âm lịch

Vào ngày thứ tư 7/11/2018 tới đây thay vì ngày 1 tháng 10 âm lịch, nhưng một số lịch bloc in sai thành 30 tháng 9 âm lịch.

Ngày âm trong tờ lịch lớn in sai.

Do in sai nên cả tháng 10 âm lịch năm nay đều sai ngày âm. Phía trong lịch in sai không ghi đơn vị sản xuất nên không xác định được Nhà xuất bản nào. Đây không phải lần đầu tiên lịch in sai ngày tháng mà nhiều năm trước cũng đã từng xảy ra trường hợp này.

Không chỉ có lịch bloc in sai về lịch âm mà trên mạng xã hội hay trong cửa hàng Play store của điện thoại thông minh, lịch âm và lịch dương cũng có trường hợp sai sót.

Lịch âm tháng 9 có 30 ngày trên điện thoại bị sai.

Việt Nam là dân tộc có truyền thống căn cứ theo âm lịch để thực hiện những công việc lớn trong gia đình, Dòng tộc như cất nhà, sửa nhà, cưới hỏi... Việc ngày âm trong lịch in sai gây nhầm lẫn, đảo lộn kế hoạch học tập, sinh hoạt và cuộc sống của nhiều người./.

